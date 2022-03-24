Spiegel: немецкая оппозиция призвала отказаться от антироссийских санкций и перевооружения бундесвера

На генеральных дебатах в бундестаге оппозиционные партии раскритиковали проект бюджета, предложенный правительством Германии, пишет Der Spiegel. Фракция «Альтернативы для Германии» вновь выступила против санкций в отношении России и призвала отказаться от поставок оружия на Украину. Левая партия, в свою очередь, заявила о намерении сопротивляться планам правительства по перевооружению бундесвера, назвав их «безумием».

В ходе генеральных дебатов в бундестаге по проекту государственного бюджета ФРГ партия «Альтернатива для Германии» подтвердила, что продолжит выступать против санкций в отношении России, несмотря на развитие украинского кризиса, пишет Der Spiegel.

«Так как федеральное правительство хотело бы помочь взять Россию экономическим измором, нам следует отказаться от поставок недорогого природного газа по «Северному потоку — 1» и «Северному потоку — 2», — отметил лидер парламентской фракции Тино Хрупалла. По его словам, это неправильное решение.

Хрупалла обвинил федеральное правительство Германии в «двойных стандартах» из-за стремления министра экономики и члена зелёных Роберта Хабека как можно скорее избавиться от зависимости от российского газа и нефти, заключив соглашение с Катаром. По его словам, нарушения прав человека в этой стране, похоже, «не играют никакой роли».

Политик также подтвердил, что его фракция выступает против поставок оружия на Украину. Он подчеркнул, что «ни 500 миллионов евро, ни один миллиард евро не положат конец» украинскому кризису. «Наоборот, эта ошибочная политика обагрит руки граждан Германии кровью — так быть не должно», — заявил Хрупалла. Вместо этого, считает депутат, необходимо задействовать дипломатов.

Кроме того, Хрупалла обвинил федеральное правительство в том, что оно «рискует благополучием и безопасностью» немцев из-за «идеологического упрямства». Обращаясь к председателю ХДС и лидеру фракции ХДС/ХСС Фридриху Мерцу, он сказал: «С господином Мерцем на посту федерального канцлера мы бы уже вступили в третью мировую войну».

Левая партия также раскритиковала планы правительства. Лидер парламентской фракции Дитмар Барч заявил, что бундесвер страдает в первую очередь не от отсутствия средств, а от структурных проблем. «И если вы их не решите, миллиарды будут просто выброшены на ветер», — подчеркнул Барч. По его словам, намерение увеличить военный бюджет Германии, выделив €100 млрд на перевооружения бундесвера, — это «безумие», которому левые «будут сопротивляться».

По мнению Барча, долги, которые возникнут из-за бундесвера, повлекут за собой «сокращение социальной помощи, если правительству не хватит смелости наконец взять что-то у богатых». «У вашего бюджета нет будущего. Ваш бюджет — это благословение для оборонной промышленности и огромная сумма для тех, кто каждый день должен тяжело работать, чтобы заработать свои деньги», — заявил Барч, передаёт Der Spiegel.