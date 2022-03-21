T-Online: не газом единым — Германия зависит от России куда больше, чем предполагалось

Экономическая зависимость Германии от России куда выше, чем многие предполагают, пишет T-Online. Как отмечает издание, Россия поставляет Германии не только газ, но ещё и такие продукты, как каучук и палладий, критичные для целого ряда немецких производств. Кроме того, Германии очень трудно осуществить отказ и от самого российского газа, поскольку у страны пока нет подходящей инфраструктуры для приёма СПГ.

Согласно исследованию института немецкой экономики, средняя доля России в экономике ФРГ невелика, пишет T-Online. Однако на самом деле всё не так просто, отмечает издание. Реальная зависимость Германии от России намного выше, чем предполагают многие.

Экономист Галина Колев отмечает, что Россия, в первую очередь, поставляет Германии энергоресурсы, которые затем очень широко распространяются по цепочке поставок. В частности, российский газ необходим для работы многих немецких предприятий. Также важна роль и иных ресурсов, поставляемых из России: например, российский каучук используется для производства шин. Кроме того, Германия активно закупает палладий, главным мировым экспортёром которого является Россия.

Как отмечает T-Online, чтобы лучше представить себе ситуацию, нужно описать работу немецкого конвейера по сборке автомобилей. В его начале находится мотор, который приводит конвейер в движение (мотор зачастую работает на российском газе). Далее, на четвёртом либо на пятом этапе конвейера в дело вступает импортируемый из России палладий. Если не найти для него быстрой замены — всё производство остановится. В результате, на всех последующих этапах конвейера не смогут проводиться никакие работы.

В дебатах по поводу зависимости от России не стоит концентрироваться только на газе, отмечает Колев. Она подчеркнула, что иные российские поставки не менее важны для немецкой экономики. Особенно это касается немецкой металлургической и химической отраслей. При этом, как отмечает Колев, даже если бы речь и вправду шла только о газе, Германии было бы сложно отказаться от российских поставок. Несмотря на то что Берлин занят поиском новых источников энергоресурсов, никто не может сказать, сколько времени займёт переход и сколько это будет стоить, поскольку у ФРГ на данный момент нет подходящей инфраструктуры для приёма сжиженного газа.