Anadolu: в краткосрочной перспективе СПГ не заменит Европе российский газ

На фоне украинского кризиса Европа ищет альтернативу российскому голубому топливу и в качестве главного варианта рассматривает сжиженный природный газ. Однако, как пишет Anadolu, в силу многих причин он не кажется той заменой, которую можно будет быстро претворить в жизнь в краткосрочной перспективе.

В то время как из-за конфликта между Украиной и Россией безопасность поставок природного газа стала одним из главных вопросов повестки дня в Европе, на передний план в качестве альтернативы выходит сжиженный природный газ. Однако, как пишет Anadolu, он в силу многих причин считается невыгодной заменой.

Согласно сведениям, собранным корреспондентом турецкого издания из международных источников, в прошлом году в мире было реализовано 380 млн тонн сжиженного природного газа. Из них около 80 млн тонн приходится на Европу.

Даже если она задействует все свои терминалы с максимальной мощностью, её инфраструктура способна принять 145 млн тонн СПГ. Это означает, что имеется около 65-70 млн тонн резервных мощностей. Таким образом, даже импорт СПГ при максимальной мощности сможет компенсировать только половину российского трубопроводного газа.

Кроме того, европейским странам потребуется перестроить маршруты трубопроводов и создать промежуточные звенья для транспортировки газа от береговых терминалов к центрам потребления внутри континента.

Ежегодная потребность стран ЕС в природном газе варьируется в пределах 340-350 млрд кубометров. В прошлом году страны ЕС импортировали по трубопроводу из России в среднем 380 млн кубометров газа в сутки и около 140 млрд кубометров газа за год.

Импортированные из России в общей сложности 155 млрд кубометров в 2021 году составили около 45% газового импорта ЕС и около 40% от его общего потребления газа.

За Россией следуют Норвегия с долей 23%, Алжир — с 12%, США — с 6% и Катар — с 5%. Наряду с этим около 15 млрд кубометров газа из России было поставлено в виде СПГ.

Показатели экспорта российского трубопроводного газа в Европу по состоянию на 2021 год соответствуют примерно одной трети от мировой торговли СПГ.

Если Европа захочет заменить весь российский трубопроводный газ на СПГ, тогда ей придётся импортировать из других источников около 275 млрд кубометров природного газа. Это более половины мировой торговли СПГ. Кроме того, Европе потребуется найти альтернативные источники, которые заменят российский СПГ.

Для того чтобы заполнить место поступающего из России трубопроводного газа за счёт возобновляемых источников энергии, в Европе необходимо будет построить ветряные электростанции мощностью 370 гигаватт. При этом мощность ветровых электростанций, построенных в Европе в период с 2015 по 2020 год, составляет 14 гигаватт в год.

В случае ориентации Европы на ядерную энергетику для замены российского газа ей потребуется ещё дополнительно 115 гигаватт установленной ядерной мощности.

СПГ хотя и рассматривается в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу, считается дорогой и несовершенной заменой. Даже если ЕС пожелает покупать больше СПГ, возникает необходимость регазификации сжиженного газа после поставки, что также предполагает дополнительные расходы.

В глобальной торговле СПГ заключить срочные контракты на природный газ между покупателями и продавцами также непросто. Полный переход ЕС на СПГ может спровоцировать ценовой шок в силу колебаний стоимости и увеличения спроса по сравнению с предложением.

В то время как новую газовую скважину можно запустить в эксплуатацию в течение нескольких недель, на строительство нового завода по сжижению природного газа или терминала для приема импортного СПГ, получение необходимых разрешений, земельных контрактов и финансирования в размере миллиардов долларов уходит несколько лет. Строительство необходимых специализированных танкеров также требует больших временных затрат и финансовых вложений. Поэтому в ближайшем будущем мир будет ограничен существующей инфраструктурой СПГ. Согласно данным Международного газового союза, по всему миру функционирует около 50 заводов по производству СПГ и 150 терминалов для импорта СПГ. Количество кораблей, способных перевозить грузы СПГ, по имеющимся оценкам, составляет 650.

Как заключает автор материала, учитывая все эти данные, можно сделать вывод, что СПГ, рассматриваемый европейским континентом в качестве альтернативы, которая избавит от зависимости от российского газа, не кажется той заменой, которую можно будет претворить в жизнь в краткосрочной перспективе.