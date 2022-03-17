DWN: Евросоюз ввёл полный запрет на инвестиции в российский энергетический сектор

Евросоюз утвердил четвёртый пакет антироссийских санкций, направленных на «дальнейшее усиление экономического давления на Кремль», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Помимо запрета на импорт стальной продукции, новые санкции предполагают «полный запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России». Как отмечает издание, несмотря на санкции Запада, Москва обещает, что продолжит выполнять свои внешнеэкономические обязательства.

Евросоюз утвердил новый пакет санкций в отношении России. «Европейская комиссия приветствует сегодняшнее согласие совета принять четвёртый пакет ограничительных мер в отношении России, — говорится в заявлении Европейской комиссии. — Эти санкции будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль». Кроме того, в Еврокомиссии отметили, что санкции лишат Москву возможности финансировать спецоперацию на Украине. Они были согласованы с международными партнёрами, в частности с США, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласованные меры предполагают «полный запрет на любые операции с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных секторах», а также запрет на «импорт стальной продукции, которая в настоящее время находится под защитой ЕС, что приведёт к потере Россией примерно 3,3 миллиарда евро экспортных поступлений». Ещё один элемент — «полный запрет на новые инвестиции в энергетический сектор России, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определённых энергетических продуктов обратно в ЕС». Кроме того, вводится запрет на «экспорт предметов роскоши, что напрямую ударит по российской элите».

Кроме того, ЕС расширил список персональных санкций в отношении «олигархов и лоббистов Кремля», а также компаний, работающих в военной и оборонной сферах, которые «логистически и материально поддерживают» спецоперацию. В перечень добавили лиц, «активно занимающихся дезинформацией».

Запрет наложен и на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам, что «повлечёт за собой дальнейшую утрату ими доступа к финансовым рынкам ЕС».

10 марта в ходе совещания с членами правительства России президент России Владимир Путин признал последствия западных экономических санкций. «Ясно, что в такие моменты всегда повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров», — заявил Путин. При этом он также подчеркнул: «У нас нет сомнений в том, что мы в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы. Постепенно и люди сориентируются, поймут, что никаких событий, которые бы мы не могли закрыть, решить, — их просто нет». Путин вновь назвал санкции «незаконными». Он пообещал, что Россия продолжит выполнять свои экономические обязательства.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство приняло меры по контролю за оттоком капитала из страны. Он объявил, что Россия будет погашать свои внешние обязательства в рублях. «За последние две недели западными странами развёрнута, по сути, финансово-экономическая война против России», — отметил министр финансов. Вслед за Путиным он обвинил Запад в «объявлении дефолта по своим финансовым обязательствам перед Россией» и «замораживании российских золотовалютных резервов». По его словам, западные государства «всеми способами пытаются остановить внешнюю торговлю». Приоритетом для России сейчас является стабилизация «ситуации в финансовой системе».

Кроме того, Центральный банк России объявил об ограничениях на обмен иностранной валюты: теперь компании могут получать максимум $5 тыс. наличными — и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Министр промышленности Денис Мантуров временно приостановил экспорт удобрений — из-за опасений, что рост цен на удобрения может повлиять на цены на продовольствие. Премьер-министр Михаил Мишустин представил план «для поддержки экономики в условиях усиленного санкционного давления», отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.