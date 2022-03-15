«Умно и изобретательно» — Conversation о решении России платить иностранным кредиторам рублями

Решение российских властей разрешить своим гражданам и компаниям погашать долги «недружественным» странам в рублях стало хитрым ответом на западные санкции, пишет The Conversation. Как поясняет издание, оплачивая кредиты в рублях, Москва вынуждает иностранные банки поддерживать стоимость своей валюты и российскую экономику. И маловероятно, что кредиторы откажутся от этого варианта, полагает автор статьи.

Ответная реакция России на западные санкции «приняла довольно оригинальную форму»: составить список «недружественных» для России стран и разрешить российским частным лицам и компаниям погашать свои долги этим странам в рублях даже в том случае, если кредит был оговорён в другой валюте, пишет The Conversation, напоминая, что в этом списке представлены страны Европейского cоюза, США, Великобритания, Япония, а также Канада, Швейцария, Монако и Корея.

«Решение Кремля на самом деле кажется довольно хитрым и направлено на то, чтобы косвенно заручиться поддержкой иностранных банков», — полагает издание.

Как напоминает новостной сайт, большинство экономических санкций против России призваны отправить страну в финансовую изоляцию, и эта стратегия разрушения российской экономики частично работает. Из-за падения курса рубля покупательский потенциал россиян на международном уровне значительно сокращается, при этом большинство европейских стран решили бойкотировать российский экспорт. Для укрепления рубля необходимо, чтобы он стал более востребованным, следовательно, количество международных финансовых операций в рублях должно увеличиться, чему намеренно препятствуют введённые сегодня санкции.

«Какие карты тогда остались на руках у Кремля? Ответ по меньшей мере изобретателен и умён: разрешить оплату российских кредитов за рубежом в рублях», — отмечает издание.

Помимо субъектов международной торговли, санкции напрямую затрагивают лиц, имеющих кредиты в иностранных учреждениях, напоминает информационный ресурс. Из-за падения курса рубля кредит, взятый в иностранной валюте, становится всё более сложным для погашения. Таким образом, существует риск массового роста неплатежей, что создаст трудности для иностранных банков. «И это именно тот рычаг, на котором Москва намерена сыграть», — пишет автор статьи.

Разрешив должникам выплачивать свои зарубежные кредиты не в иностранной валюте, а в рублях, российские власти делегируют управление своей валютой не своему центральному банку, а иностранным банкам. Иностранные банки, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы платежи по кредитам в рублях не обесценились. «Таким образом, приняв это решение, Россия убеждает международные банки косвенно поддерживать российскую экономику, чтобы избежать обесценивания их кредитов», — поясняет The Conversation.

Некоторые могут возразить, что иностранные банки могли бы просто отказаться от платежей в рублях. Тем не менее это чрезвычайно сложно с юридической точки зрения, поскольку возникает вопрос: какой компетентный орган мог бы рассматривать это дело и признает ли другая сторона, вынесенное юридическое решение, замечает издание. «С экономической точки зрения это также означает рост вероятности того, что вы никогда не получите возмещения в случае эскалации конфликта», — подчёркивается в статье.