FAZ: уполномоченная бундестага по бундесверу рассказала о неудовлетворительном состоянии немецкой армии

Состояние вооружений немецкой армии является «абсолютно неприемлемым», пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на отчёт уполномоченной бундестага по бундесверу Евы Хёгль. По словам Хёгль, бундесвер испытывает проблемы со снабжением и обновлением инфраструктуры. Кроме того, Хёгль обратила внимание на рост числа случаев правоэкстремизма среди немецких военных.

Уполномоченная бундестага по делам бундесвера Ева Хёгль представила годовой отчёт о состоянии немецкой армии, сообщает Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, Хёгль обрисовала безрадостную картину.

По словам Хёгль, состояние вооружений бундесвера «абсолютно неприемлемо». Она также отметила, что была очень встревожена отчётами о боеготовности немецких военных в зарубежных миссиях (в частности, в Литве, Мали и Нигере). Хёгль также отметила, что военная инфраструктура Германии частично находится в неудовлетворительном состоянии, причём причина тому заключается не в недостаточном финансировании, а в огромных задержках в области реновации.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, Хёгль упомянула уже часто обсуждавшиеся проблемы с вертолётами, военными кораблями и танками, а также привела в пример отрасли, которые получают достаточное финансирование, однако всё равно не имеют должного уровня готовности. К примеру, Хёгль отметила, что ещё в 2020 году было выделено более €280 млн на экипировку (шлемы, сапоги, бронежилеты) однако большая часть данного оборудования до сих пор не была поставлена в войска. Хёгль особенно подчеркнула проблему медленного снабжения. Также, по словам Хёгль, немецкие ВМС недостаточно цифровизованы и оборудованы старыми устройствами радиосвязи, ввиду чего регулярно становятся «самым слабым звеном в цепи» во время международных учений и «посмешищем» для партнёров по НАТО.

Помимо прочего, Хёгль обратила внимание на рост выявления случаев правого экстремизма среди немецких военных, пишет издание. Согласно данным статистики, в 2020 году в бундесвере было выявлено 477 случаев правого экстремизма, а в 2021 это число выросло до 589. Хёгль отметила, что экстремисты были, в том числе, выявлены в рядах немецкого спецназа, бойцов немецкого почётного караула, а также среди военных бундесвера, находящихся в Литве.