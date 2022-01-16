Der Spiegel: в хранилищах бундесвера насчитали несколько тысяч негодных ракет

Несколько тысяч ракет, хранящихся на разных складах бундесвера, оказались вышедшими из строя, пишет Der Spiegel, ссылаясь на отчёт Минобороны ФРГ. Отмечается, что на многих ракетах обнаружили плесень, ржавчину или утечки нитроглицерина: теперь все они подвергнутся утилизации.

В хранилищах немецкой армии содержится большое количество старых ракет и взрывчатых веществ, которые могут быть опасными из-за своего возраста, сообщает Der Spiegel, ссылаясь на соответствующий отчёт Минобороны ФРГ за ноябрь 2021 года.

В частности, речь идёт о 2500 ракетах, хранящихся на складе боеприпасов в городе Вермутсхаузен. В отчёте отмечается, что ракеты начинают ржаветь: кроме того, на них образуется плесень, что может причинить вред персоналу, а также нанести ущерб складу боеприпасов. При этом в отчёте также подчёркивается, что процесс утилизации старых ракет явно буксует.

Похожие проблемы были зафиксированы ещё у более 4 тыс. ракет класса DM59, пишет Der Spiegel: у них обнаружили утечку нитроглицерина. Теперь использование этих ракет исключено: в отчёте сообщается, что по завершении технического обследования все эти ракеты будут подвергнуты незамедлительной утилизации.