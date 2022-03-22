Министр финансов Германии: правительство не может помешать общему снижению благосостояния в стране

Если ранее правительство Германии обещало, что поможет гражданам смягчить растущие расходы на электроэнергию, то теперь министр финансов Кристиан Линднер предостерегает от завышенных ожиданий, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По словам Линднера, государство не может воспрепятствовать общему снижению благосостояния из-за роста цен на энергоносители, хотя и постарается помочь людям в стране.

Правительство Германии обещало помочь смягчить растущие расходы на электроэнергию — но теперь федеральный министр финансов Кристиан Линднер предостерегает граждан от завышенных ожиданий, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Государство не может компенсировать «общую потерю благосостояния в результате роста мировых рыночных цен на импорт энергоносителей», точно так же, «как и индивидуальный предпринимательский риск», — сказал Линднер в беседе с журналистами перед встречей лидеров коалиции. «Но я могу заверить вас, что мы смягчим потрясения и защитим людей от потери средств к существованию», — в то же время подчеркнул глава свободных демократов Германии.

Помимо этого, Линднер высказался в защиту предложенной им топливной скидки для водителей автомобилей, которую критикуют его партнёры по коалиции. Он также уверяет, что открыт для других идей. «Но кризис — не самое подходящее время для обсуждения фундаментального скептицизма в отношении автомобиля или для дебатов о распределении». Его цель, по его словам, заключается в том, чтобы облегчить жизнь людям «по всему спектру общества».

Как сообщает Der Spiegel, Линднер предостерёг ХДС/ХСС от блокирования запланированного пакета помощи бундесверу на миллиард евро. «Без согласия союза такое быстрое усиление бундесвера невозможно, — сказал он. — Оборонного бюджета, составляющего около 50 миллиардов евро, сейчас недостаточно».

Сейчас правительственная коалиция обсуждает различные варианты того, как и какие потребители должны быть освобождены от растущих цен на энергию, отмечает немецкий журнал. Совсем недавно СДПГ выступала за пособие на мобильность для людей с малыми и средними доходами — государственную субсидию, которая будет перечисляться вместе с обычной ежемесячной зарплатой и должна компенсировать высокую стоимость бензина.

Профсоюзы и группы защиты прав потребителей выступают против топливных скидок Линднера и выступают за пособие на мобильность с таким же названием, но которое заменит или дополнит пособие на проезд и будет выплачиваться в зависимости от маршрута передвижения на работу. Также в правительстве Германии обсуждается возможность снижения энергетического налога на бензин, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.