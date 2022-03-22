Министр финансов Германии: правительство не может помешать общему снижению благосостояния в стране
Правительство Германии обещало помочь смягчить растущие расходы на электроэнергию — но теперь федеральный министр финансов Кристиан Линднер предостерегает граждан от завышенных ожиданий, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Государство не может компенсировать «общую потерю благосостояния в результате роста мировых рыночных цен на импорт энергоносителей», точно так же, «как и индивидуальный предпринимательский риск», — сказал Линднер в беседе с журналистами перед встречей лидеров коалиции. «Но я могу заверить вас, что мы смягчим потрясения и защитим людей от потери средств к существованию», — в то же время подчеркнул глава свободных демократов Германии.
Помимо этого, Линднер высказался в защиту предложенной им топливной скидки для водителей автомобилей, которую критикуют его партнёры по коалиции. Он также уверяет, что открыт для других идей. «Но кризис — не самое подходящее время для обсуждения фундаментального скептицизма в отношении автомобиля или для дебатов о распределении». Его цель, по его словам, заключается в том, чтобы облегчить жизнь людям «по всему спектру общества».
Как сообщает Der Spiegel, Линднер предостерёг ХДС/ХСС от блокирования запланированного пакета помощи бундесверу на миллиард евро. «Без согласия союза такое быстрое усиление бундесвера невозможно, — сказал он. — Оборонного бюджета, составляющего около 50 миллиардов евро, сейчас недостаточно».
Сейчас правительственная коалиция обсуждает различные варианты того, как и какие потребители должны быть освобождены от растущих цен на энергию, отмечает немецкий журнал. Совсем недавно СДПГ выступала за пособие на мобильность для людей с малыми и средними доходами — государственную субсидию, которая будет перечисляться вместе с обычной ежемесячной зарплатой и должна компенсировать высокую стоимость бензина.
Профсоюзы и группы защиты прав потребителей выступают против топливных скидок Линднера и выступают за пособие на мобильность с таким же названием, но которое заменит или дополнит пособие на проезд и будет выплачиваться в зависимости от маршрута передвижения на работу. Также в правительстве Германии обсуждается возможность снижения энергетического налога на бензин, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
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