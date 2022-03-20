DWN: прекращение поставок энергоресурсов и стали из России грозит вызвать многократный рост цен на строительство в Германии

Последствия украинского кризиса становятся всё более заметными и в строительной отрасли Германии, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как утверждает Матиас Вехтер, глава строительной ассоциации Нижней Саксонии, в настоящее время чаще всего наблюдаются проблемы с поставками битума, а также стали и стальных изделий. Острая нехватка материалов может стать причиной роста цен на строительство в два-три раза.

События на Украине создают всё больше проблем с поставками строительных материалов. Последствия украинского кризиса и вызванного им дефицита сырья становятся всё более заметными и в строительной отрасли, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Матиас Вехтер, исполнительный директор строительной ассоциации Нижней Саксонии, отмечает, что в настоящее время чаще всего наблюдаются проблемы с поставками битума, используемого в строительстве дорог, а также стали и стальных изделий, необходимых для строительства зданий и машиностроения.

Как отмечает издание, из-за зависимости нефтеперерабатывающих заводов в Шведте и Лойне от энергоресурсов из России поставки битума могут сократиться на треть. Следует ожидать, что это окажет влияние на строительство дорог в Германии. Кроме того, из России, Белоруссии и с Украины поступает 30% конструкционной стали и 40% чугуна и других видов сырья, например никеля или титана.

Проблемы для отрасли создаёт и нехватка кадров из-за уменьшения числа водителей-дальнобойщиков из Польши и с Украины. По мнению Вехтера, отмена правительством Германии отчислений в рамках закона «О возобновляемых источниках энергии» с июля является лишь «каплей в море». До того времени цены на энергоносители и топливо не перестанут расти. Острая нехватка битума и стали станет причиной роста цен на строительство в два-три раза.

Рост цен на энергоносители повлияет и на ассортимент стальных обшивок, балок, сортовой стали, листового металла, труб и алюминиевых изделий. Вехтер подчёркивает: «Строительным компаниям становится всё труднее предлагать фиксированные контракты на строительные работы с использованием этих строительных материалов, поскольку рост цен не поддаётся никаким прогонзам».

Альтернативные источники поставок, как и альтернативное сырьё, не смогут решить проблему: первых, по словам Вехтера, просто не существует, а для использования вторых необходимо проводить длительные процедуры испытаний и согласований.

По мнению Вехтера, строительным компаниям не остаётся ничего иного, кроме как надеяться на благосклонность клиентов. Он рекомендует устанавливать окончательную цену на строительство здания незадолго до его начала в зависимости от динамики цен на материалы. Однако этот совет применим лишь к частному сектору.

Что касается государственных строительных проектов, Вехтер указывает на необходимость тесного сотрудничества между муниципалитетами и компаниями-исполнителями. По словам Вехтера, уже заключённые строительные контракты должны корректироваться в индивидуальном порядке, а новые должны учитывать «крайнюю неопределённость цен на строительные материалы», отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.