Das Erste: партнёрство с Катаром не делает ФРГ независимой от российских энергоресурсов

Визит министра экономики ФРГ Роберта Хабека в Катар завершился заключением соглашения о партнёрстве, пишет DasErste. Как отмечает издание, Германия стала на один шаг ближе к снижению энергетической зависимости от России. Однако сам Хабек подчеркнул, что Германии по-прежнему необходим российский газ.

После своего визита в Катар министр экономики ФРГ Роберт Хабек может отчитаться о первых успехах, сообщает Das Erste. Политик заключил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани соглашение о долгосрочном энергетическом партнёрстве. Таким образом, Германия стала на шаг ближе к тому, чтобы стать менее зависимой от российского газа. Тем не менее сам Хабек подчеркнул, что «неприятная новость состоит в том, что нам по-прежнему нужен российский газ».

Как отмечает издание, пока неясно, как именно будет выглядеть партнёрство Германии и Катара. Хабек заявил, что в рамках соглашения не было заключено никаких дополнительных сделок: в частности, не велось никаких переговоров о поставках Катару оружия. Катар является ключевым элементом в стратегии Хабека, пишет Das Erste: в краткосрочной перспективе он должен обеспечить Германию сжиженным газом на будущую зиму, а в среднесрочной — начать регулярные поставки на новые немецкие терминалы для СПГ.

При этом незамедлительное эмбарго на российские энергоресурсы не рассматривается, отметил Хабек. Министр ещё раз подчеркнул, что без российского газа Германия не сможет обеспечить теплоснабжение всех немецких домохозяйств и работу всей немецкой промышленности. При этом Хабек отметил, что все могут внести свой вклад в снижение энергетической зависимости от России.

Как пишет Das Erste, сейчас в правительстве ФРГ рассматривают вариант с субсидией на энергетику, однако пока неясно, как именно эта мера будет применяться. Обсуждаются способы предоставления гражданам стимулов по сокращению своего энергопотребления. При этом Хабек отверг идею министра финансов Кристиана Линднера о всеобщей скидке на бензин.