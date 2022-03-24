Welt: от Балтийского до Чёрного морей — НАТО укрепит свой восточный фланг четырьмя боевыми группами

Согласно заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанному в преддверии саммита в Брюсселе, который состоится в четверг, альянс расширит своё присутствие на восточном фланге с целью сдерживания России. Как сообщает немецкая газета Die Welt, четыре боевые группы будут размещены в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Это означает, что войска НАТО займут позиции от Балтийского моря на севере до Чёрного моря на юге.

НАТО объявило о намерении усилить свой восточный фланг четырьмя дополнительными боевыми группами для сдерживания России, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, так называемые боевые группы будут базироваться в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Столтенберг заявил об этом в преддверии специального заседания западного альянса, на которое главы государств и правительств 30 стран — членов НАТО соберутся в четверг в Брюсселе. Саммит проходит спустя ровно месяц после начала спецоперации России на Украине, подчёркивает издание.

До сих пор НАТО размещало многонациональные подразделения на постоянной основе только в странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше. Обычно их численность составляет около 1 тыс. военных. Расширение присутствия означает, что в будущем войска НАТО будут базироваться от Балтийского моря на севере до Чёрного моря на юге. Совсем недавно силы быстрого реагирования НАТО были развёрнуты в соседней Румынии для усиления восточного фланга.

Столтенберг также призвал Россию воздержаться от угроз применить оружие массового поражения. «Россия должна прекратить бряцание ядерным оружием, — заявил генеральный секретарь НАТО в Брюсселе. — Ядерная война никогда не может быть выиграна и не должна вестись».

Кроме того, Столтенберг не исключил продления срока своих полномочий. На вопрос, рассматривает ли он такую возможность в свете войны на Украине, он ответил: «Это решать союзникам». По его словам, сейчас он сосредоточен на подготовке к специальному саммиту глав государств и правительств в Брюсселе в четверг. Очередной срок полномочий Столтенберга истекает 30 сентября этого года. После этого норвежский политик займёт пост главы центрального банка своей страны, поясняет Die Welt.

Главы государств и правительств стран НАТО уже назвали действия России на Украине «самой серьёзной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия». По словам Столтенберга, также рассматривается вопрос о значительном расширении противовоздушной обороны и морского присутствия.

Также генеральный секретарь альянса обвинил Китай в «вопиющей лжи» и поддержке России в её спецоперации на Украине. Столтенберг обвинил Пекин в том, что он, как и Москва, «ставит под сомнение право независимых государств выбирать свой собственный путь». Главы стран и правительств хотели призвать Китай «выполнить свою ответственность как члена Совета Безопасности ООН», отметил норвежец. Столтенберг впервые так резко высказался о роли Китая в конфликте, подчёркивает немецкая газета Die Welt.