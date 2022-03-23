NBC: в Норвегии стартовали учения НАТО Cold Response 2022

30 тысяч солдат стран НАТО принимают участие в стартовавших в Норвегии военных учениях Cold Response 2022, сообщает NBC News. По словам американских военных, учения были запланированы несколько месяцев назад и не имеют отношения к событиям на Украине. Как передаёт телеканал, военным приходится действовать в условиях экстремального холода Заполярья, что ещё больше усложняет задачу отражения сил предполагаемого противника.

Сегодня солдаты стран НАТО высаживаются по всей Европе. 30 тысяч из них находятся сейчас в отдалённом прибрежном уголке Норвегии почти за 200 миль от Полярного круга. Сегодняшний сценарий: Норвегию атаковало другое государство. НАТО реагирует в соответствии с Пятой статьёй договора 1945 года, согласно которой нападение на одного из 30 членов НАТО считается нападением на всех. Единственный раз, когда эта статья применялась, был 11 сентября (2001 года. — ИноТВ).

В сегодняшних учениях принимают участие солдаты из 27 стран.

КОРТНИ КЬЮБЕ, корреспондент NBC News: Большинство этих морских пехотинцев только вчера сошли на берег. Их задача — соединиться с другими морпехами и союзниками по НАТО для начала той части учений, в которой они должны атаковать врага.

Учебные атаки происходят с земли, воздуха и моря. Всё это Cold Response 2022 — военные учения, в которых партнёры по НАТО должны работать сообща в условиях холода.

АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ: В Континентале, в 48-м штате (Аризона. — ИноТВ) погода не такая суровая, как здесь, на Крайнем Севере. Многому нужно учиться, это уж точно.

Сегодняшние учения были запланированы за много месяцев до начала российской спецоперации на Украине.

ДЭВИД БЕРГЕР, командующий корпусом морской пехоты: Наивно было бы полагать, что люди об этом не думают. Конечно, они следят за этим, как и мы, но учения совершенно не имеют к этому отношения.

Опасность действий в столь трудных условиях стала очевидной на прошлой неделе, когда во время учений потерпел крушение самолёт Osprey, в результате чего погибли четыре американских морпеха, находившиеся на борту.

ДЭВИД БЕРГЕР: Они (солдаты. — ИноТВ) знают, что останки их лучших друзей находятся на пути в США и что их семьи скорбят. Но здесь главной задачей всегда остаётся концентрация на учениях и на задаче, которая стоит перед солдатами.

Эта задача готовит их к реальному сценарию. И учитывая, что в Европе разворачиваются военные действия, ставки кажутся ещё более высокими.

Дата выхода в эфир 23 марта 2022 года.