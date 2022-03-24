Удвоить войска на востоке и нарастить оборонный бюджет — Welt об итогах саммита НАТО

На саммите НАТО в Брюсселе было принято большое количество важных решений, рассказывает Welt. В альянсе решили вдвое усилить войска на восточном фланге, нарастить оборонный бюджет, а также пригрозили Кремлю последствиями в случае использования химического оружия. При этом в военной организации рассчитывают оказать воздействие на Китай и Белоруссию, чтобы они не поддерживали Россию.

С нами на связи из Брюсселя Кристина Левински. Кристина, получается Йенс Столтенберг останется на своём посту ещё на год. Это означает, что в НАТО действительно полагают, что этот конфликт (России и Украины. — ИноТВ) будет длиться ещё долго?

КРИСТИНА ЛЕВИНСКИ, корреспондент Welt: Я не думаю, что это сильно связано с мнением конкретных людей, но да, это действительно так. За кулисами за то, чтобы Столтенберг остался ещё на год, активнее всего выступал президент США Джо Байден. Изначально планировалось, что 13 сентября он закончит работать и уйдёт в Норвежский центральный банк. Теперь же он останется ещё на год, конечно же, и по той причине, что на данный момент ему нужно урегулировать этот огромный кризис. Все партнёры по альянсу сильно уважают Йенса Столтенберга как главу НАТО. Он только что закончил получасовую пресс-конференцию и рассказал об итогах прошедшей встречи. Было принято много решений. Хотелось бы всё расставить по местам.

Во-первых, тема усиления войск НАТО на восточном фланге. Число подразделений в Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии будет удвоено: с четырёх до восьми. Вторая тема — отношения с Китаем. В НАТО решили призвать Китай воздержаться от любого вмешательства в ситуацию с Россией, не оказывать военной помощи, не проводить кампаний по дезинформации. С другой стороны, Пекин призвали поспособствовать умиротворению России.

Третья тема — Белоруссия. Белоруссию призвали отказаться от роли сообщника России. Я думаю, что это несбыточная мечта НАТО. Ведь мы знаем, что Александр Лукашенко и Владимир Путин уже неделями часто появляются вместе на публике, демонстрируют, что они близкие союзники. Белорусскую сторону будет трудно отговорить от поддержки России. И ещё один важный пункт, о котором Вы уже упомянули, — тема применения химического оружия. Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что ему известно о наличии у России этого вооружения, которое уже было использовано против противников из оппозиции. Ранее его вместе с Асадом использовали в Сирии. Если оно будет применено, то это будет иметь серьёзные последствия, но пока неизвестно, как именно они будут выглядеть.

Я хочу рассказать ещё об одном пункте. Столтенберг сказал, что, с точки зрения политики безопасности, мы находимся сейчас в абсолютно новой реальности. Поэтому союзники по НАТО решили увеличить оборонный бюджет. На данный момент они отдают 2 процента своего ВВП в бюджет НАТО. Германия также взяла на себя это обязательство. Но этот процент планируют значительно увеличить. Конкретные цифры будут названы на саммите НАТО, который пройдёт в Мадриде в июне. Первый саммит принёс много результатов. Расставим всё по порядку: сейчас начнётся саммит №2, встреча стран G7, а потом вечером саммит №3 — саммит ЕС.

Дата выхода в эфир 24 марта 2022 года.