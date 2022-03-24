NYT: на крайний случай — США составили план действий, если Россия применит ядерное оружие

Белый дом тайно сформировал группу чиновников с целью проработать реакцию США на тот случай, если Россия решит применить ядерное оружие, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники. Как отмечает газета, хотя Байден и твёрдо решил не вмешиваться в конфликт на Украине, любой подобный шаг российской стороны может привести к тому, он изменит своё мнение на этот счёт.

Белый дом в тайне сформировал команду из чиновников, специализирующихся на национальной безопасности, чтобы проработать реакцию США и их союзников на тот случай, если президент России Владимир Путин решит применить оружие массового уничтожения, включая ядерное, пишет The New York Times.

По словам трёх чиновников, знакомых с ситуацией, так называемая группа «Тигр» также разрабатывает стратегию на случай возможных атак Москвы на конвои, доставляющие оружие и другую помощь на Украину, если те будут находится на территории НАТО. Заседания этой группы проходят три раза в неделю в закрытом режиме. Участники этих встреч также рассматривают варианты ответа России, если боевые действия также охватят Молдавию и Грузию. Ещё один вопрос на повестке американских чиновников — это подготовка Европы к притоку беженцев.

Всего месяц назад такие варианты могли рассматриваться только гипотетически. Однако на данный момент к западным чиновникам от Белого дома до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе пришло понимание того, что Россия вполне может воспользоваться самым мощным средством, которое у неё только есть.

По данным источников газеты, нынешняя команда создана согласно меморандуму, подписанному советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, 28 февраля — через четыре дня после ввода российских войск на Украину. При этом её предыдущая итерация на протяжении нескольких месяцев вела негласную работу, целью которой была подготовка как раз к вводу российских войск.

Более того, данный коллектив внёс решающий вклад в разработку комплексной стратегии США, которая включала в себя введение мощных санкций, наращивание военных группировок на территории НАТО и поставки вооружений Киеву.

Один из главных вопросов на рассмотрении у группы «Тигр» — это порог, за которым альянс будет вынужден применить силу на Украине. Вместе с тем ранее президент США Джо Байден недвусмысленно дал понять, что на подобный шаг он идти категорически не хочет, так как прямая конфронтация с Россией может привести к тому, что конфликт очень быстро выйдет из-под контроля.

Вторая же группа чиновников, созданная в рамках того же меморандума Салливана, рассматривает вопрос о том, какие возможности открылись для США в плане улучшения их геополитического положения в долгосрочной перспективе.

И всё же американские чиновники считают, что шансы на то, что Путин использует свой ядерный арсенал, невелики. Однако тот факт, что Россия постоянно напоминает о том, что держит своё ядерное оружие наготове и может пустить его в ход в ответ на «экзистенциальную угрозу», заставляет Вашингтон быть настороже.

По словам одного источника газеты, Байден по-прежнему твёрдо придерживается той позиции, что американские войска не должны оказаться на территории Украины. Вместе с тем, как отметил чиновник, администрация бы допустила ошибку, если бы не установила для себя предел, за которым Байден может изменить своё решение.

Высокопоставленный чиновник администрации подчеркнул, что любое применение Россией «небольшой» тактической ядерной бомбы — причём даже на территории Украины, а не НАТО — будет означать, что «всё ранее сказанное уже не считается» и Запад может пересмотреть своё решение не вмешиваться в конфликт. Тем не менее источник The New York Times отказался говорить, какие конкретно действия США предпримут при таком варианте развития событий.

По словам чиновника, разведслужбы США и НАТО пока не зафиксировали никакой активности Москвы, которая бы говорила о том, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако, как оговорился источник, члены администрации США стараются оценивать обстановку с большой осторожностью, так как на кону сейчас стоит далеко не только Украина.