Le Figaro: политолог подсчитала, какие ядерные вооружения Россия разместит в Белоруссии

27 февраля в Белоруссии пройдёт референдум о принятии новой Конституции и если её одобрят, то Белоруссия снимет с себя безъядерный статус, пишет Le Figaro. Политолог Элоиз Фейе проанализировала, какие вооружения России с ядерным потенциалом могла бы принять у себя Белоруссия, чтобы укрепить ядерное сдерживание, но при этом технически не нарушить международное право.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна будет готова принять ядерное оружие России в случае угрозы со стороны Запада. Поэтому в новом проекте белорусской Конституции, которую вынесут на референдум 27 февраля, будет аннулирован безъядерный статус Белоруссии, пишет Le Figaro.

Как отметила в интервью изданию политолог Элоиз Фейе, этот референдум может по-настоящему вывести Белоруссию на новый этап развития в сторону аннулирования безъядерного статуса, который был закреплён в Будапештском меморандуме 1994 года. Но она отмечает, что важно ещё то, какими будут условия соглашения о размещении ядерного оружия на белорусской территории.

Так, в НАТО, например, есть соглашение, которое позволяет США размещать в некоторых других странах бомбардировщики с ядерным оружием — и при этом, как они считают, Договор о нераспространении ядерного оружия нарушен не будет. К слову, прекращение такого размещения чужого ядерного оружия было одним из условий, выдвинутых Путиным в декабре.

Учитывая динамику укрепления союза между Белоруссией и Россией, можно представить, каким может быть распределение ядерного оружия между ними так, чтобы это технически не нарушало другие договоры и не влекло за собой слишком весомые последствия, в том числе в виде слишком дорогого обслуживания вооружений. Пока что, напоминает политолог, всё основывается лишь на заявлениях Александра Лукашенко, и оговаривается, что такое размещение будет осуществлено только в ответ на подобные действия со стороны НАТО.

Прежде всего, на территории Белоруссии Россия может разместить оружие малой дальности, тактические вооружения, например баллистические ракеты «Искандер». В таком случае в зоне доступа ракет окажутся Польша и страны Прибалтики. Это оружие двойного назначения, то есть ракеты могут нести и обычный, и ядерный заряд. Соответственно, размещение такого оружия тут же усилит напряжённость. Кроме того, там можно разместить межконтинентальные ракеты, которые будут не столько предназначаться для участия в битве, но станут частью российской системы сдерживания. Как отмечает политолог, в Белоруссии частично сохранились площадки для запуска ракет типа «Тополь», которые были у неё на вооружении до 1994 года.

Кроме того, на территории Белоруссии можно будет разместить ракеты средней дальности, в частности «Искандер». США за них критиковали Россию, говорили, что она нарушает Договор РСМД. В 2020 году Путин говорил, что не станет размещать такие ракеты в западной части России, но с тех пор больше на эту тему не высказывался. Так что собеседница издания считает такое размещение вполне вероятным.

Наконец, Белоруссия может на своей земле принять самолёты, которые сейчас стоят на территории Калининградской области, хотя Лукашенко долгое время выступал против формирования российских баз в Белоруссии.

При этом эксперт отмечает: пока что Россия не говорила о том, что собирается размещать в Белоруссии своё ядерное оружие. Наоборот, министр иностранных дел Франции говорил, что Путин заверял Макрона в том, что не рассматривает такого варианта. Политолог называет подобный шаг последним российским аванпостом, поэтому, если Россия на это решится, значит, ситуация по-настоящему плохая. Москва пойдёт на это только в случае, если НАТО и Запад поставят её в безвыходное положение. Пока Элоиз Фейе не видит для этого причин.

В большей степени, по её словам, Россия может воспользоваться таким изменением в главном законе Белоруссии, чтобы проводить с ней совместные учения, подразумевающие и ядерные вооружения.

Как отмечает эксперт, после белорусских выборов 2020 года и последовавших протестов связи России и Белоруссии только укрепились. По её словам, у Лукашенко остался долг перед Москвой, которая помогла ему остаться у власти. До настоящего момента ему удавалось сохранять экономическую, политическую и военную независимость, он даже предлагал себя как посредника между Россией и НАТО. Но в итоге держать равновесие не удалось. И его заявления о возможности принять российское оружие звучат как компенсация за такую помощь.

При этом Москва и Минск составили общую военную доктрину, которую не стали предавать огласке. Её приняли после проведения совета Союзного государства, она стала продолжением соглашений о противовоздушной безопасности, которые существуют с 2016 года. Политолог называет эту доктрину новым этапом на пути к слиянию и сотрудничеству двух держав.



К тому же в конце ноября Лукашенко публично признал законность присоединения Крыма к России. Элоиз Фейе называет это присоединение нарушением Будапештского меморандума, и если на референдуме в Белоруссии примут новую Конституцию, то он ещё больше потеряет силу, отмечает она в интервью Le Figaro.