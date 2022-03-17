FP: России и США нужно сесть за стол переговоров по ядерному оружию, как после Карибского кризиса

После Карибского кризиса 1962 года Советский Союз и США заключили ряд соглашений об ограничении вооружений. И хотя тот процесс был не таким уж гладким, Foreign Policy выражает надежду, что и сейчас Москва и Вашингтон найдут поле для шагов навстречу в этом направлении.

Ситуация на Украине впервые за многие десятилетия вернула в общество опасения ядерной войны, пишет Foreign Policy. После «бряцания ядерным оружием» со стороны Владимира Путина свой ответ должны дать США, но при этом не подтолкнуть мир на грань столкновения.

Нынешний кризис поднимает вопрос и о будущем договоров России и США о ядерном оружии. Автор статьи сравнивает нынешнюю ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, который положил начало договорам России и США о ядерном разоружении. При этом он видит ряд нюансов.

Во-первых, после Карибского кризиса в отношениях двух держав появилось глубокое недоверие, которое держалось и после вывода советских ракет с Кубы. Оно завершилось, дав дорогу переговорам, только в июне 1963 года, когда Кеннеди ввёл односторонний мораторий на испытания ядерного оружия.

Во-вторых, идея о заключении договоров по контролю над вооружениями существовала и раньше, до кризиса. Ещё предшественник Кеннеди Эйзенхауэр начал переговоры о запрете ядерных испытаний. А сам Кеннеди говорил об окончании «смертоносной гонки вооружений», когда только вступал в должность. Карибский кризис лишь катализировал эти процессы и дал Кеннеди дополнительный вес в сенате. При этом никаких новых подходов Карибский кризис не породил.

В-третьих, хотя США и Россия тогда заключили соглашения о контроле над вооружениями, с 1962 по 1968 годы запасы ядерного оружия в США выросли на 16%, а количество ядерных боеголовок в СССР увеличилось почти в 3 раза. И причину этого видят именно в атмосфере, которая царила после кризиса. Даже Рональд Рейган в 1983 году напоминал про времена Карибского кризиса и объяснял «победу» США именно превосходством Вашингтона в вооружениях.

В итоге автор статьи делает вывод, что не стоит проводить прямые параллели между сегодняшним днём и Карибским кризисом. Но всё же сегодня у некоторых политиков может созреть решение о сокращении ядерных вооружений. Сложнее всего в отношениях России и Запада будет преодолеть злость, взаимное недоверие и подозрительность. В такой атмосфере дипломатам будет труднее проявлять гибкость, которая необходима для достижения какого-либо соглашения.

Впрочем, по оценке экспертов, переговоры по контролю над вооружениями в принципе возобновятся, и это уже хорошо. Например, это может произойти в рамках диалога о стратегической стабильности. Этот формат как раз может пригодиться для общения во время кризиса, но чем дольше страны не общаются, тем сложнее им будет вернуться к переговорам. Больше того, многое будет зависеть от того, не решат ли действующие лица в каждой из сторон, что ядерное оружие им нужно для национальных интересов. Если вдруг это произойдёт, автор статьи предрекает серьёзные последствия.

Пока непонятно, сколько будут длиться разногласия. Неясно и то, сядут ли стороны после них за стол переговоров по ядерному оружию. Между тем последние существующие ограничения истекают уже в 2026 году, напоминает Foreign Policy.