У конфликта на Украине несколько уровней, пишет обозреватель The National Interest Николай Петро. Между тем самый важный из них происходит внутри самой Украины и длится уже не менее 150 лет, считает автор. По его мнению, урегулирование этого конфликта устранило бы основной источник внутренней напряжённости, но решить его можно только путём диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами.

У конфликта на Украине несколько уровней, пишет в своей статье для The National Interest профессор политологии из Университета Род-Айленда Николай Петро.



На одном уровне это конфликт между США и Россией по вопросу о том, к чьей сфере влияния принадлежит Украина.



На другом уровне это конфликт между элитами России и Украины по поводу того, должны ли их отношения быть дружественными или антагонистическими. В России антагонизм подпитывается опасением, что крайне правые, влияние которых на Украине с 2014 года выросло, вынудят Киев стать «антироссийским». А на Украине антагонизм подпитывается опасением, что дружеские отношения с Москвой помешают возникновению независимой украинской национальной идентичности. И эти взаимные опасения, по словам автора, мешают какому-либо осмысленному диалогу.



Наконец, и это самое главное, это конфликт внутри самой Украины, между её исторически более русофильским востоком и исторически более русофобским западом. Этот конфликт вокруг того, кто будет определять украинскую национальную идентичность и её будущее, продолжается уже не менее 150 лет и трижды выливался в серьёзные боевые действия на украинской территории: во время Первой и Второй мировых войн, а также после «евромайдана» 2014 года. Каждый раз насилие вспыхивало, потому что внешние силы стремились склонить чашу весов в свою пользу, констатирует автор.



«С моей точки зрения, этот внутренний конфликт наиболее важен, поскольку его урегулирование устранило бы основной источник внутренней напряжённости, который иностранные игроки использовали для разжигания двух других уровней конфликта. Однако решить его можно только путём диалога, сострадания и взаимного примирения между самими украинцами», — пишет Петро.



По его словам, Россия ввела войска на Украину, поскольку на каждом из вышеуказанных уровней стратегия Москвы потерпела неудачу.



В стратегическом конфликте с Соединёнными Штатами Вашингтон отверг три фундаментальных требования в сфере безопасности, которые Россия предъявила в ноябре прошлого года: никаких новых членов НАТО, особенно Украины; отсутствие стратегического оружия США на границе с Россией; и возврат к панъевропейской системе безопасности, принятой Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в конце 1990-х годов. Эти рамки означали бы признание обеими сторонами взаимосвязанного характера безопасности всех европейских стран, в том числе России, и представляли бы собой обязательство не подрывать существующий баланс интересов посредством расширения НАТО.



Тем временем в конфликте между Украиной и Россией Киев отвернулся от Москвы. А после того как в феврале 2019 года Украина внесла поправки в свою конституцию, сделав членство в НАТО обязательной целью для всех будущих правительств, она фактически стала военным оплотом альянса даже без членства в нём. Страна вооружалась по стандартам НАТО, получала от НАТО военную технику и подготовку, а Великобритания даже согласилась создать и снабжать новые военно-морские базы в Чёрном море.



«Наконец, восьмилетний конфликт в Донбассе превратился фактически в войну на истощение против русофильского населения страны. Процесс «Минск-2», который Россия продвигала в течение семи лет, предполагал федеративную Украину с региональной культурной защитой для русскоязычного населения. В конце 2021 года это было категорически отвергнуто высокопоставленными чиновниками украинского правительства. Однако ещё до этого по обвинению в государственной измене был арестован ведущий оппозиционный политик страны Виктор Медведчук. Все крупные диссидентские, то есть русофильские, телеканалы и СМИ были закрыты украинским правительством. По сути, быть украинцем-русофилом теперь приравнивалось к антиукраинству», — пишет в свой статье для The National Interest Николай Петро.