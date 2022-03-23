Daily Mail: Байден планирует принять санкции против депутатов Госдумы
В этот четверг Джо Байден собирается ввести санкции в отношении сотен российских законодателей, в том числе большей части российской Госдумы. Он собирается анонсировать новые ограничения на встрече в Брюсселе, на которой союзники по НАТО обсудят дальнейшие шаги по украинскому кризису, сообщает Daily Mail.
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