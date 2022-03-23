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Daily Mail: Байден планирует принять санкции против депутатов Госдумы

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В этот четверг американский президент планирует ввести санкции в отношении сотен российских законодателей. Ожидается, что Байден анонсирует новые ограничения на встрече НАТО по украинскому кризису в Брюсселе, сообщает Daily Mail.
Daily Mail: Байден планирует принять санкции против депутатов Госдумы
AP

В этот четверг Джо Байден собирается ввести санкции в отношении сотен российских законодателей, в том числе большей части российской Госдумы. Он собирается анонсировать новые ограничения на встрече в Брюсселе, на которой союзники по НАТО обсудят дальнейшие шаги по украинскому кризису, сообщает Daily Mail.

Европейское турне Байдена, помимо Бельгии, включает визит в Польшу. Власти последней предлагали ввести на Украину «миротворческую миссию», но США отвергли идею из-за опасений, что это приведёт к обострению конфликта.  
 
По словам информированных источников, Вашингтон планирует скоординировать очередной раунд санкций с ЕС и членами «Большой семёрки». Предполагается, что они затронут 400 человек, в том числе 328 российских законодателей и других представителей элиты, отмечает издание.
 
Именно Дума призвала Владимира Путина признать «сепаратистские» республики Донбасса, куда были отправлены российские миротворцы. Кроме того, депутаты приняли закон об уголовной ответственности за фейки о спецоперации, напоминает Daily Mail.
 
Ранее Белый дом ввёл персональные санкции против Путина, а также множества политических деятелей и представителей элиты. Но хотя рубль заметно ослаб и страна находилась под угрозой дефолта, «санкции особо не повлияли на позицию российского лидера», подчёркивает издание.
 
На этой неделе курс рубля стабилизировался, и Россия смогла выплатить проценты по двум облигациям в размере $117 млн. И хотя около половины российских валютных резервов оказались заморожены, стране удалось компенсировать это благодаря продолжающейся продаже топлива в Европу на фоне скачка цен на энергоносители, заключает Daily Mail.
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Daily Mail Великобритания Европа
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