SZ: Германии пришлось свернуть ряд научных проектов из-за антироссийских санкций

Антироссийские санкции Запада наносят урон многим германо-российским научным проектам, отмечает немецкая Süddeutsche Zeitung. Обмен данными по ряду международных проектов в сфере климата, физики, космонавтики и астрономии пришлось прекратить. Однако сотрудничество не остановлено полностью: учёным удалось согласовать с властями Германии правила дальнейшей совместной работы с российскими исследователями.

После введения санкций против России на фоне украинского конфликта в климатологии ничего не осталось прежним, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Немецкие исследовательские институты приостановили сотрудничество с российскими, в том числе с Институтом Альфреда Вегенера (AWI) в Бремерхафене.

Как сообщается в статье, штрафные меры сильно бьют по исследованиям, проводимым AWI, особенно по долгосрочным проектам. «К сожалению, мы вынуждены приостановить серию наблюдений», — отмечает директор AWI Антье Боэтиус. По её словам, данные о климате и окружающей среде крайне важны для всего человечества, и для них необходимо международное сотрудничество. «Особенно Сибирская Арктика с её летними волнами жары — это регион, на который мы должны обратить внимание», — подчёркивает Боэтиус. В условиях вечной мерзлоты в Сибири исследователи хотят выяснить, как быстро оттаивает земля. «Сейчас мы, по сути, должны произвести там обмен оборудованием. Он остановлен», — рассказывает Боэтиус. Она сама хотела поехать в Новосибирск через несколько недель, но эту поездку тоже пришлось отменить.

Однако не всё сотрудничество было приостановлено. По словам Боэтиус, в ходе обмена мнениями с Министерством образования и исследований и Министерством иностранных дел были согласованы правила дальнейшего сотрудничества с российской стороной. Отдельные проекты могут быть продолжены в соответствии с этими правилами. Также могут выходить публикации с российским участием.

«В науке нет запрета по национальному признаку на совместное мышление», — подчёркивает Боэтиус. По её словам, все санкции направлены против правящей системы России, а не против гражданского общества и, следовательно, не против российских исследователей. Более того, с некоторыми российскими коллегами она поддерживала контакт на протяжении десятилетий, и во время совместных экспедиций у них сложились дружеские отношения.

Как отмечает издание, Россия является важным партнёром Германии не только в области полярных и климатических исследований, но и в области физики, космонавтики и астрономии. Например, Институт орнитологии Макса Планка в Радольфцелле также сильно пострадал от санкций. Для проекта «Икар» в 2018 году на внешней обшивке российского модуля Международной космической станции (МКС) была установлена антенна, которая принимает данные с Земли, а точнее: от животных, оснащённых мини-передатчиками. Это позволяет получить информацию о маршрутах миграции перелётных птиц и других животных.

«С 3 марта мы больше не получали никаких данных из Москвы, — сожалеет руководитель проекта Мартин Викельски. — И мы предполагаем, что больше никогда не получим данных». Сотрудничество с Россией, по его мнению, ушло в историю. Тем не менее никто не собирается сворачивать из-за этого такой грандиозный проект. Возможно, в этом году в соответствующих целях будет использован небольшой немецкий спутник. Однако и обмен информацией с Россией на личном уровне также полностью прекращен. «Мы очень волнуемся, но не хотим провоцировать какую-либо опасность», — поясняет Викельски. С некоторыми инженерами, участвовавшими в проекте, связаться уже невозможно, добавляет он.

Президент Немецкого физического общества в Бад-Хоннефе Лутц Шрётер, напротив, прямо призывает членов общества продолжать поддерживать личные контакты — а в лучшем случае даже активизировать их. «Мы не должны рубить мосты к людям», — считает Шрётер. С другой стороны, контакты с российскими университетами и исследовательскими институтами, представляющими государство, должны быть строго прекращены, отмечает Süddeutsche Zeitung.