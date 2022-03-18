Evening Standard: сотрудничество невозможно — Европа отказалась отправлять вместе с Россией миссию на Марс

Европейское космическое агентство заявило, что на фоне ввода российских войск на Украину не видит возможностей для продолжения сотрудничества с «Роскосмосом» в рамках миссии ExoMars по отправке марсохода на Красную планету, пишет Evening Standard. Как отмечает издание, теперь ЕКА пытается понять, что делать дальше, поскольку следующая возможность для полёта на Марс представится только в 2024 году.

Космическую миссию ExoMars пришлось приостановить после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что не видит возможностей для продолжения сотрудничества с «Роскосмосом»* на фоне ввода российских войск на Украину, пишет Evening Standard.

Предполагалось, что в рамках этой миссии Европа отправит на Марс первый марсоход, задачей которого станет поиск следов жизни на Красной планете.

Однако теперь ЕКА «признало, что сейчас вести текущее сотрудничество» с «Роскосмосом» «невозможно». При этом ранее агентство уже сообщало о том, что из-за событий на Украине шансы на то, что миссия всё же состоится, «крайне низки».

Марсоход Rosalind Franklin должен был стартовать с Байконура в сентябре, поэтому сейчас ЕКА пытается понять, каким образом агентство всё же может осуществить миссию.

При этом хотя Европейское космическое агентство и признало, что санкции влияют на научные исследования в космосе, оно полностью поддержало санкции, введённые против России.

Ранее ExoMars уже откладывали один раз из-за пандемии коронавируса и необходимости провести дополнительные испытания. Более того, учитывая взаимное положение орбит Земли и Марса, до этой планеты относительно легко долететь только раз в два года. Следующая возможность претворить миссию в жизнь представится только в 2024 году.

* Комментарий ИноТВ: глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец выразил сожаление по поводу этого решения ЕКА, отметив, что, отказавшись от совместного с Россией проекта ExoMars, агентство поставило свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной.