Evening Standard: сотрудничество невозможно — Европа отказалась отправлять вместе с Россией миссию на Марс
Космическую миссию ExoMars пришлось приостановить после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что не видит возможностей для продолжения сотрудничества с «Роскосмосом»* на фоне ввода российских войск на Украину, пишет Evening Standard.
Предполагалось, что в рамках этой миссии Европа отправит на Марс первый марсоход, задачей которого станет поиск следов жизни на Красной планете.
Однако теперь ЕКА «признало, что сейчас вести текущее сотрудничество» с «Роскосмосом» «невозможно». При этом ранее агентство уже сообщало о том, что из-за событий на Украине шансы на то, что миссия всё же состоится, «крайне низки».
Марсоход Rosalind Franklin должен был стартовать с Байконура в сентябре, поэтому сейчас ЕКА пытается понять, каким образом агентство всё же может осуществить миссию.
При этом хотя Европейское космическое агентство и признало, что санкции влияют на научные исследования в космосе, оно полностью поддержало санкции, введённые против России.
Ранее ExoMars уже откладывали один раз из-за пандемии коронавируса и необходимости провести дополнительные испытания. Более того, учитывая взаимное положение орбит Земли и Марса, до этой планеты относительно легко долететь только раз в два года. Следующая возможность претворить миссию в жизнь представится только в 2024 году.
* Комментарий ИноТВ: глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец выразил сожаление по поводу этого решения ЕКА, отметив, что, отказавшись от совместного с Россией проекта ExoMars, агентство поставило свою антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной.
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