SRF: без России ряд космических миссий Запада ждёт провал

Выход России из международного сотрудничества в космонавтике будет иметь последствия мирового уровня, отмечает швейцарский телеканал SRF. Например, запуск европейского марсохода на Марс, запланированный на осень, теперь маловероятен. Эксперты отмечают ускоренное развитие тенденции к обособлению, когда Россия и Запад отдают предпочтение собственным индивидуальным проектам в космосе.

Россия уходит из международной космонавтики — с последствиями мирового уровня, подчёркивает швейцарский телеканал SRF. В итоге серьёзные сокращения происходят в особенности на европейском уровне. Одним из затронутых переменами проектов стала европейская миссия, нацеленная на Марс — ExoMars.

Как напоминает телеканал, первый марсоход должен был быть запущен из Европы на красную планету этой осенью — и стартовать из России. Кроме того, есть очень важный для марсохода посадочный модуль, который был разработан Россией, объясняет научный журналист Карл Урбан, уже много лет пишущий о космонавтике.

Соответствующие интеграционные работы должны были начаться в марте. «Сейчас ESA говорит, что запуск крайне маловероятен. Официально он ещё не отменён, но многие этого ожидают», — рассказал Урбан.

Помимо этого, относительно быстро прекратил двустороннее сотрудничество с Россией Немецкий аэрокосмический центр, сообщает SRF. Это касается, например, медицинских экспериментов на космической станции.

На МКС на данный момент находятся одна женщина и шестеро мужчин из США, России и Германии. Члены международного экипажа ежедневно встречаются друг с другом и должны работать вместе.

По словам Карла Урбана, внешне никаких ограничений пока нет: «Руководитель NASA по космическим полётам уже подтвердила две недели назад, что они продолжают работать вместе и общаться».

В марте на МКС должны отправиться ещё один новый российский экипаж и коммерческая миссия США. «Будет интересно посмотреть, доберётся ли в какой-то момент эта напряжённость до космической станции. На данный момент этого не видно, по крайней мере, со стороны», — отметил научный журналист.

И всё же недавно «Роскосмос» в видеоролике пригрозил тем, что МКС может быть обрушена, напоминает швейцарский телеканал. Москва в этой ситуации пользуется тем фактом, что МКС необходимо возвращать на правильную орбиту каждые несколько недель, и сейчас эту задачу выполняет Россия. Именно поэтому западные партнёры в определённой степени от неё зависят, поясняет SRF.

Также, по словам Урбана, Россия крайне глубоко укоренилась на МКС: «Есть много российских модулей, два совершенно новых модуля, которые были запущены только в прошлом году. Россия уже несколько лет полуофициально заявляет о цели отстыковать эти собственные модули». Однако осуществить это нелегко, подчёркивает эксперт.

Например, американские солнечные батареи до сих пор регулируют энергоснабжение на станции, и России потребуется собственная замена. «В этом смысле Россия мало заинтересована в том, чтобы допустить разрушение станции и отделить свои отсеки», — считает Урбан.

В прошлом космонавтика помогала наводить мосты в геополитике, особенно во времена холодной войны. Даже присоединение Крыма к России в 2014 году не изменило тесного сотрудничества в космосе. Поэтому выход России из программы космического сотрудничества — драматичное событие, считает научный журналист.

Возможно, события последних лет не отражались на международной космонавтике, потому что американским астронавтам приходилось взлетать на российских космических кораблях. Сегодня у американцев снова есть свои космические корабли. «Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам», — цитирует эксперта швейцарский телеканал SRF.