Heise: без России управлять МКС будет трудно — в NASA заявили о продолжении сотрудничества в прежнем режиме

NASA продолжает сотрудничать с «Роскосмосом» для обеспечения безопасной работы МКС, несмотря на обострение отношений между США и Россией, сообщает Heise Online. Как заявила руководитель программы пилотируемых полётов NASA Кэти Людерс, команды не прекращают общаться друг с другом и проводят совместные тренировки. По её словам, если сотрудничество прекратится из-за геополитической напряжённости, то это будет действительно «печальный день».

Несмотря на санкции в отношении России, американское космическое агентство NASA продолжает сотрудничать с российской госкорпорацией «Роскосмос» для обеспечения безопасной работы Международной космической станции в штатном режиме, пишет Heise Online.

«Команды продолжают общаться друг с другом, мы продолжаем проводить совместные тренировки и продолжаем сотрудничать», — заявила руководитель программы пилотируемых полётов NASA Кэти Людерс.

По словам Людерс, без России эксплуатация МКС будет затруднена. Она отметила, что в настоящее время не планируется вносить какие-либо изменения в функции, исполняемые российской частью экипажа при эксплуатации МКС. При этом она подчеркнула, что NASA «постоянно работает над улучшением собственных возможностей» на МКС. Всего несколько дней назад грузовой корабль Cygnus, принадлежащий американской корпорации Northrop Grumman, пристыковался к МКС для проведения корректирующего манёвра.

Ранее орбиту МКС могли корректировать только российские космические корабли. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил, что в случае прекращения сотрудничества с Россией МКС грозит «неуправляемый сход с орбиты».

В состав экипажа МКС в настоящее время входят два российских космонавта и четыре американских астронавта, а также немец Маттиас Маурер. Американец Марк Ванде Хай прилетел на МКС на российском корабле «Союз МС-18». На нём же он должен вернуться обратно на Землю.

Людерс подчеркнула, что сотрудничество «важно и ценно само по себе». По её словам, МКС — это место, где представители разных стран «мирно сосуществуют» и «работают вместе». Если сотрудничество прекратится из-за геополитической напряжённости, то это будет действительно «печальный день».

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине Рогозин предупредил о последствиях прекращения сотрудничества с «Роскосмосом». По его словам, коррекция орбиты станции производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». В случае отказа от совместной работы 500-тонная конструкция может упасть на территорию США, Европы, Китая или Индии.