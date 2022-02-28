Welt: корабль функционирует только в том случае, если все держатся вместе — астронавты отреагировали на предупреждение «Роскосмоса»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Россией по Международной космической станции, сообщает Welt. По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением на территорию США или Европы. Сами астронавты считают это предупреждение «пустыми угрозами» — специалисты в области космонавтики утверждают, что в космосе царит сотрудничество.

Международная космическая станция, которая до сих пор всегда была образцом мирного сосуществования разных стран на борту, вдруг используется в качестве средства противодействия американским санкциям. В Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин угрожает президенту США Джо Байдену:

«Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Над Россией МКС не летает, поэтому все риски — ваши».

По его словам, коррекция орбиты МКС производится двигателями российских грузовых кораблей. Безопасная работа возможна только при тесном сотрудничестве России и США.

В состав экипажа МКС в настоящее время входят четыре американских и двое российских учёных, а также немец Маттиас Маурер. Им непонятны конфликты на Земле.

МАТТИАС МАУРЕР, астронавт Европейского космического агентства: Когда возникают кризисы, как в настоящий момент, здесь наверху мы только и думаем: дружище, ты ведь там внизу, это всего лишь большой экипаж большого космического корабля. И этот космический корабль функционирует только в том случае, если все держатся вместе.

Противники считают, что эта угроза — скорее абсурдное бряцание оружием со стороны друга Путина. Специалистам в области космонавтики всё это так или иначе трудно понять.

Профессор УЛЬРИХ ВАЛЬТЕР, астронавт: Это была пустая угроза. Она может упасть не раньше, чем через полтора года. В данный момент она находится на расстоянии 425 километров от Земли, и это займёт не меньше времени. Кроме того, американцы не позволили бы ей бесконтрольно рухнуть. У них самих есть возможность постоянно увеличивать высоту орбиты космической станции…

А именно — с помощью стыковки собственной космической капсулы.

Поддержка из космоса теперь исходит от Илона Маска. Американская компания SpaceX и испытательные лаборатории открыли доступ к своим спутникам Starlink для Украины, чтобы, несмотря на действия России, в стране стабильно функционировал интернет.

Дата выхода в эфир 27 февраля 2022 года.