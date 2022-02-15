Вести: Украина собирается построить плавучий космодром
Украина намерена к 2025 году построить морскую платформу для запуска ракет в космос. Как пишут «Вести», об этом заявил глава украинского Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
«Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах пяти лет с 2021 по 2025 годы всё это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект создания платформы.
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