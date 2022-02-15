Вести: Украина собирается построить плавучий космодром

По словам главы украинского Государственного космического агентства Владимира Тафтая, Киев к 2025 году построит морскую платформу для запуска ракет в космос. Как передают «Вести», чиновник отметил, что примерная стоимость космодрома оценивается в $170 млн и в его создании будут применяться технологические звенья и инфраструктура, которая есть на украинских предприятиях.

Украина намерена к 2025 году построить морскую платформу для запуска ракет в космос. Как пишут «Вести», об этом заявил глава украинского Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

«Есть предварительные оценки и наработки в этом направлении, в рамках космической программы планируется реализовать этот проект. Это значит, что в пределах пяти лет с 2021 по 2025 годы всё это должно быть реализовано в металле и будет работать как комплекс», — сказал он, отвечая на вопрос, на какой стадии находится проект создания платформы.

По данным Тафтая, примерная стоимость космодрома оценивается в $170 млн.

«Это достаточно небольшая стоимость, мы используем те технологические звенья, инфраструктуру, которую имеют украинские предприятия», — отметил глава Госкосмоса.

Он сравнил проект с похожей платформой «Морской старт», в создании которой участвовали в том числе «Южмаш» и конструкторское бюро «Южное». По словам Тафтая, концепции проектов похожи, но с новой площадки будут запускать лёгкие ракеты, поэтому её содержание обойдётся дешевле.

«Кроме того, сама ситуация на рынке космических услуг в сфере вывода полезной нагрузки существенно изменилась. Если 20 лет назад основной полезной нагрузкой были геостационарные спутники, масса которых превышала 4-5 тонн, то сейчас большая часть рынка — это небольшие спутники для низкой орбиты», — отметил чиновник.