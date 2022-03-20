WP: потрясла учёных — температура в Антарктике в моменте подскочила на 40 градусов выше нормы

Температура в восточной части Антарктике подскочила на беспрецедентные 40 °C выше нормы — до -17,7 °C, что потрясло учёных и побило все рекорды, пишет The Washington Post. Как отмечают исследователи, причиной жары стала атмосферная река, из-за которой на континенте выпало большое количество осадков, улетучиться которым помешала зона высокого давления.

На этой неделе самое холодное место на планете внезапно столкнулось с неожиданным и доселе невиданным по своим масштабам потеплением: температура над восточным антарктическим ледяным покровом поднялась на несколько десятков градусов выше нормы. Данный эпизод побил все известные рекорды и потряс учёных, пишет The Washington Post.

«Это явление совершенно беспрецедентно и перевернуло все наши ожидания относительно климатической системы в Антарктике», — сообщил исследователь в области полярной метеорологии в Университете Гренобль-Альпы Джонатан Вилль.

«Антарктическую климатологию только что пришлось переписать», — отметил другой исследователь Стефано ди Баттиста. По его словам, такие температурные аномалии считались «невозможными» и «немыслимыми» до того, как они произошли в реальности.

По словам Вилля, в некоторых районах восточной Антарктиды температура подскочила на 40 °C выше нормы и остаётся таковой уже три дня. Он сравнил это явление с периодом аномально жаркой погоды на северо-западе Тихого океана, которая, по мнению учёных, была бы «практически невозможной» без глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью.

Конечно, в антарктических реалиях жара — это понятие относительное. Иными словами, вместо -40 °C или -51 °C, температура приблизилась к -18 °C или -12 °C. Однако по антарктическим стандартам — это аномально тёплая погода.

Среднемесячная максимальная температура в марте на станции Восток — в центре восточного ледяного покрова — примерно -53°C. Однако в пятницу температура подскочила до -17,7 °C, что стало рекордно высоким показателем за март за всё время ведения наблюдений в этом районе. При этом предыдущий рекорд был на целых 15 градусов меньше.

По словам Вилля, причиной тёплой погоды в Антарктике стала необычная атмосферная река, или узкий коридор водяного пара в небе. Если верить компьютерным моделям, атмосферная река достигла материка между станциями Дюмон-д'Юрвиль и Кейси и породила большое количество осадков, которые могли привести таянию в этом районе.

При этом осадки распространились вглубь континента. Однако сформировавшийся над Восточной Антарктикой крайне мощный так называемый тепловой купол, в котором тёплый воздух давлением выталкивается вниз, помешал влаге улетучиться. Ожидается, что вскоре атмосферная река покинет континент, однако влага может там задержаться ещё на какое-то время. Судя по всему, аномально высокие температуры даже привели к некоторому таянию, причём речь в данном случае идёт о регионе, где этого почти никогда не бывает.

Тем не менее, Вилль не стал категорически утверждать, что этот феномен вызван глобальным потеплением, однако отметил, что он действительно считает, что повышение температуры создало благодатную почву для такого события.