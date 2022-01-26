CBS News: таяние «мегаайсберга» у берегов Южной Георгии повлияет на жизнь местных обитателей

Когда массивный айсберг под кодовым названием A68A откололся от своего шельфового ледника в июле 2017 года, он стал шестым по величине за всю историю предыдущих наблюдений. Однако к настоящему моменту больше половины его объёма растаяло, из-за чего в океан попало уже около 152 млрд тонн пресной воды, передаёт CBS News.

Раньше айсберг A68A был шестым по величине среди айсбергов за всю историю наблюдений, однако теперь он лишился больше половины своего объёма. Исследователи начали наблюдать за этой массивной глыбой льда после того, как она откололась от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде в июле 2017 года.



В то время его площадь составляла примерно 2200 квадратных миль — это почти половина площади штата Коннектикут. Однако по мере того, как он дрейфовал на северо-восток в сторону Южной Георгии, он начал разрушаться. И к тому моменту, когда он добрался до прибрежных вод острова Южная Георгия в январе 2021 года, он потерял более половины своей площади, как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Remote Sensing of Environment.



Исследователи полагают, что в процессе таяния из A68A в прибрежные воды вокруг острова за три месяца добавилось около 152 миллиардов тонн пресной воды и различных питательных веществ — таким объёмом воды можно было бы заполнить около 61 миллиона олимпийских бассейнов.



Сейчас они изучают, как такой избыток пресной воды и питательных веществ повлияет на морскую экосистему этого региона. Власти Южной Георгии называют этот остров «раем дикой природы», где обитают пингвины и тюлени. Кроме того, это критически важная точка на пути миграции китов.



Как заявили исследователи, подобные изменения окружающей среды могут улучшить доступность пищи для этих живых существ. Однако в «худшем случае», по их мнению, это способно изменить состав океана таким образом, что это отразится на течениях и приведёт к тому, что источники пищи могут исчезнуть из этого региона.



Дата выхода в эфир 24 января 2022 года.