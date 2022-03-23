GT: санкции против России обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы

Ужесточение санкций против России способствовало усилению напряжённости в глобальной цепочке поставок и резкому повышению цен, подхлестнув дальнейший рост и без того высокой инфляции, пишет Global Times. Санкции также создают дополнительные риски и неопределённость для финансовых учреждений в третьих странах, включая риск дефолта. А замораживание валютных резервов заставляет усомниться в надёжности международной валютно-финансовой системы, демонстрируя чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара, подчёркивается в статье.

После обострения кризиса и начала российской спецоперации на Украине Соединённые Штаты вместе с Евросоюзом и другими западными союзниками ввели в отношении России ряд беспрецедентно жёстких санкций, включая совершенно новые ограничительные меры. При этом по своему характеру они отличаются от многосторонних ограничений, наложенных Советом Безопасности в соответствии с Уставом ООН, поскольку вводятся одной страной на основании её внутреннего законодательства и относятся к категории односторонних, пишут в совместной статье для Global Times профессор Ляо Фань и Цуй Синьтун, докторант Китайской академии общественных наук.



Согласно их оценке, в целом текущие антироссийские санкции США можно разделить на четыре категории: это конкретные региональные санкции, а также импортные и экспортные ограничения, финансовые санкции и другие сопутствующие контрмеры. При этом именно финансовые санкции являются главным «смертельным оружием» США и применяются Министерством финансов через его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), поясняется в статье.



К их числу относится, в частности, введение ограничений в отношении целого списка конкретных российских граждан и компаний, а также ограничение суверенного финансирования России и российских финансовых институтов, плюс прекращение транзакций в долларах. США включили крупнейший российский банк — Центральный банк России, а также 25 его дочерних компаний в свой «санкционный список корреспондентских банковских счетов» (CAPTA), запрещающий финансовым учреждениям США открывать для российских организаций счета в долларах или обрабатывать любые поступающие для них средства, пишет Global Times.



Кроме того, были введены и другие сопутствующие санкции. Одна из ограничительных мер, например, заключалась в том, чтобы убедить ЕС удалить семь российских банков и связанные с ними дочерние компании из системы SWIFT. Вторая — свести на нет постоянные нормальные торговые отношения между США и Россией, то есть режим наибольшего благоприятствования, и подготовить условия для последующего введения таможенных пошлин на российский импорт, поясняют авторы.



По их мнению, прямое воздействие американских санкций на Россию главным образом проявляется сейчас в трёх аспектах. Во-первых, оно заключается в том, чтобы ограничить её возможности по экспорту энергоносителей и нанести удар по российской экономике. Во-вторых, их целью является ограничить возможности главных отраслей российской промышленности импортировать ключевые продукты и технологии, а также перекрыть России доступ к ключевым технологиям, необходимым для экономического развития и модернизации промышленности.



В-третьих, санкции направлены на ограничение возможностей России в области международного финансирования и использования капитала. Мало того что суверенное финансирование России и финансирование банков было напрямую сокращено — при этом также были заморожены и её валютные резервы в размере $300 млдр. А это составляет почти половину всех совокупных внешних резервов страны, подчёркивается в статье.



Кроме того, западные санкции были призваны разорвать связи Москвы с международной экономической и финансовой системой и обеспечить полную экономическую изоляцию России, поскольку как только торговые и финансовые операции при участии российских физических лиц или организаций и партнёров из третьих стран дойдут до точки соприкосновения с США, они также окажутся под ударом. При этом «точка соприкосновения» здесь целиком контролируется американцами: речь может идти обо всех продуктах или технологиях, содержащих американские компоненты, включая даже использование финансовой системы США, поясняет Global Times.



Более того, некоторые введённые Западом ограничительные меры также могут иметь «вторичные» последствия, в результате чего операции между Россией и отдельными лицами или организациями в третьих странах могут подвергнуться санкциям, даже если они никак не связаны с США. Именно по вышеуказанным причинам многие компании третьих стран также были вынуждены выступить против сотрудничества с Москвой, подчёркивается в статье.



Если рассматривать ситуацию с глобальной точки зрения, то наиболее существенное воздействие американских санкций против России на мировую экономику заключается в усилении напряжённости в глобальной цепочке поставок. Кроме того, это приводит к повышению цен на такие товары, как энергоносители и сырьё, и провоцирует дальнейший рост и без того серьёзной глобальной инфляции, предупреждают авторы.



По их оценкам, новые санкции также будут создавать дополнительные риски и неопределённость для финансовых учреждений в третьих странах, которые в той или иной степени подвержены влиянию России. Например, у них может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам, сообщается в статье.



Кроме того, замораживание валютных резервов России в размере сотен миллиардов долларов уже «бросило тень на стабильность и надёжность международной валютно-финансовой системы» и действующего порядка в целом, подчёркивают авторы. Санкции против России обнажили «чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы» и могут побудить остальные страны к тому, чтобы диверсифицировать собственные валютные резервы, расчётные валюты и платёжные системы, заключает Global Times.