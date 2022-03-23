GT: санкции против России обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы
Согласно их оценке, в целом текущие антироссийские санкции США можно разделить на четыре категории: это конкретные региональные санкции, а также импортные и экспортные ограничения, финансовые санкции и другие сопутствующие контрмеры. При этом именно финансовые санкции являются главным «смертельным оружием» США и применяются Министерством финансов через его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), поясняется в статье.
Кроме того, были введены и другие сопутствующие санкции. Одна из ограничительных мер, например, заключалась в том, чтобы убедить ЕС удалить семь российских банков и связанные с ними дочерние компании из системы SWIFT. Вторая — свести на нет постоянные нормальные торговые отношения между США и Россией, то есть режим наибольшего благоприятствования, и подготовить условия для последующего введения таможенных пошлин на российский импорт, поясняют авторы.
По их мнению, прямое воздействие американских санкций на Россию главным образом проявляется сейчас в трёх аспектах. Во-первых, оно заключается в том, чтобы ограничить её возможности по экспорту энергоносителей и нанести удар по российской экономике. Во-вторых, их целью является ограничить возможности главных отраслей российской промышленности импортировать ключевые продукты и технологии, а также перекрыть России доступ к ключевым технологиям, необходимым для экономического развития и модернизации промышленности.
В-третьих, санкции направлены на ограничение возможностей России в области международного финансирования и использования капитала. Мало того что суверенное финансирование России и финансирование банков было напрямую сокращено — при этом также были заморожены и её валютные резервы в размере $300 млдр. А это составляет почти половину всех совокупных внешних резервов страны, подчёркивается в статье.
Кроме того, западные санкции были призваны разорвать связи Москвы с международной экономической и финансовой системой и обеспечить полную экономическую изоляцию России, поскольку как только торговые и финансовые операции при участии российских физических лиц или организаций и партнёров из третьих стран дойдут до точки соприкосновения с США, они также окажутся под ударом. При этом «точка соприкосновения» здесь целиком контролируется американцами: речь может идти обо всех продуктах или технологиях, содержащих американские компоненты, включая даже использование финансовой системы США, поясняет Global Times.
Более того, некоторые введённые Западом ограничительные меры также могут иметь «вторичные» последствия, в результате чего операции между Россией и отдельными лицами или организациями в третьих странах могут подвергнуться санкциям, даже если они никак не связаны с США. Именно по вышеуказанным причинам многие компании третьих стран также были вынуждены выступить против сотрудничества с Москвой, подчёркивается в статье.
Если рассматривать ситуацию с глобальной точки зрения, то наиболее существенное воздействие американских санкций против России на мировую экономику заключается в усилении напряжённости в глобальной цепочке поставок. Кроме того, это приводит к повышению цен на такие товары, как энергоносители и сырьё, и провоцирует дальнейший рост и без того серьёзной глобальной инфляции, предупреждают авторы.
По их оценкам, новые санкции также будут создавать дополнительные риски и неопределённость для финансовых учреждений в третьих странах, которые в той или иной степени подвержены влиянию России. Например, у них может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам, сообщается в статье.
Кроме того, замораживание валютных резервов России в размере сотен миллиардов долларов уже «бросило тень на стабильность и надёжность международной валютно-финансовой системы» и действующего порядка в целом, подчёркивают авторы. Санкции против России обнажили «чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы» и могут побудить остальные страны к тому, чтобы диверсифицировать собственные валютные резервы, расчётные валюты и платёжные системы, заключает Global Times.
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