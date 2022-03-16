SCMP: на случай санкций у России есть «запасной план» в Азии, но многое зависит от Китая

Россия уже в течение 10 лет развивает политику «разворота к Азии», поэтому, как полагают некоторые эксперты, этот регион и потенциальные соглашения о свободной торговле с его участниками могут стать «запасным планом» для Москвы в условиях санкций, пишет South China Morning Post. По мнению аналитиков, многое будет зависеть от позиции Китая, поскольку именно на его цепочках поставок в большой степени держится логистика азиатских рынков.

Как и многие бизнесмены по всему миру, руководитель индийской ассоциации производителей чая М. П. Чериан внимательно следит за экономической реакцией на военную спецоперацию России на Украине, пишет South China Morning Post.

Члены Объединённой ассоциации фермеров Южной Индии (United Planters’ Association of Southern India) готовятся к потенциальным трудностям, ведь Россия для них — крупный покупатель, который ежегодно приобретает порядка 40 млн кг чая, половину из которого как раз производят южные регионы.

Как обращает внимание South China Morning Post, несмотря на растущее давление со стороны Запада, Индия, для которой Москва выступает крупнейшим поставщиком вооружений, по-прежнему никак не ограничивает торговые отношения с Россией. Если не считать оборонные сделки, торговый оборот между Индией и Россией в 2022—2021 годах составлял около $9 млрд — значительно меньше, чем между Индией и США, где этот показатель превысил $100 млрд. На протяжении последних 10 лет российские закупки чая из Индии росли. И как утверждает Чериан, если из-за российско-украинского кризиса пострадает чайный экспорт в эти страны, это негативно скажется на индийских производителях, особенно на небольших хозяйствах.

По словам South China Morning Post, позиция Чериана указывает на то, насколько обширно развивалось российское торговое сотрудничество с азиатскими странами в последнее десятилетие. ЕС долгое время был крупнейшим торговым партнёром России, однако ещё по последней статистике, зафиксированной в 2019 году до пандемии, видно, что российская торговля с Азией, в том числе с Китаем, стала приближаться к российско-европейским показателям.

Всё это — результат политики Москвы, направленной на «разворот к Азии», призывы к которому прозвучали непосредственно перед «аннексией»* Крыма в 2014 году, утверждает издание. И сейчас, как полагают некоторые аналитики, развёрнутая система торговых каналов в регионе может стать для России «запасным планом» в условиях санкций Запада и их союзников в Азии, вроде Японии и Южной Кореи.

Впрочем, это зависит от того, сколько стран по-прежнему будут хотеть вести дела с Россией, подчёркивает South China Morning Post. Однако Китай, например, уже заявил, что собирается поддерживать нормальные торговые отношения и с Украиной, и с Россией, и некоторые страны, вроде Малайзии, уже высказались против введения односторонних санкций в отношении Москвы.

«В прошлом году торговля России с Азией в целом практически сравнялась с её торговлей с ЕС, и Москва занята подготовкой масштабного продвижения на восток», — комментирует консультант по инвестициям Крис Девоншир-Эллис. По его оценке, это будет заметно в течение 2022—2023 годов, поскольку, как ожидается, в этот период будут финализироваться соглашения о свободной торговле с рядом азиатских стран, которые сейчас обсуждаются в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как напоминает South China Morning Post, в ЕАЭС входят такие страны, как Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз был сформирован после «аннексии»* Крыма как инструмент внедрения торговых каналов с новыми рынками, в том числе азиатскими, добавляет издание.

По мнению Девоншира-Эллиса, экономические санкции будут способствовать росту торгового оборота между Россией и Азией и подтолкнут первую ближе к востоку в её импорте и экспорте. «Чтобы обеспечить альтернативные поставки, особенно в отношении некоторых продуктов, может потребоваться определённое время, но Россия уже это просчитала и, как мне кажется, на шаг впереди. Азии это пойдёт на пользу», — уверен аналитик. Также, на его взгляд, ещё более привлекательной торговлю с Россией в глазах азиатских стран делает падение курса рубля.

В целом, как отмечает South China Morning Post, сдвиг «путинской экономики» в сторону Азии начался ещё в 2011 году и стал ещё более активным в 2016-м, после того как президент страны выдвинул концепцию «Большого евразийского партнёрства». В период с 2011-го по 2019 год двусторонняя торговля между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выросла на 40%, а между Россией и остальной Азией — на 56%. Во многом последний показатель обусловлен активным развитием российско-китайской торговли, которая по своим объёмам практически удвоилась в указанный период. Также торговля России с Индией выросла на 82%. Что примечательно, в то же время торговля между Россией и всеми европейскими странами сократилась на 17%.

После того как западные страны и их союзники начали активно вводить новые санкции в отношении Москвы, российское Министерство экономики заявило, что оно работает над мерами, которые помогут минимизировать воздействие ограничений, и будет активнее развивать экономические отношения с азиатскими странами. Как обращает внимание South China Morning Post, уверенность ведомства подкрепляется различными перспективами по заключению соглашений о свободной торговле в Азии, многие из которых осуществляются через ЕАЭС. К примеру, такое соглашение уже пять лет действует с Вьетнамом. Сингапур также подписал договор о Зоне свободной торговли с ЕАЭС ещё в 2019 году, но, как заявляют власти страны, переговоры касательно некоторых аспектов сделки ещё продолжаются. И это несмотря на то, что Сингапур тоже ввёл санкции в отношении Москвы и Россия включила его в список «недружественных государств».

Интерес к соглашению о свободной торговле с ЕАЭС также проявили Индия и Пакистан, а Бангладеш, ещё одна развивающаяся азиатская экономика, в начале этого года уже подал заявку на заключение соглашения о свободной торговле. В 2020 году ЕАЭС сообщал о начале совместных исследований по потенциалу таких соглашений с Монголией и Индонезией. Китай, крупнейший торговый партнёр России из всех стран, подписал соглашение ещё в 2018 году, однако пока переговоры по сокращению пошлин не завершились.

Как полагает Девоншир-Эллис, хотя на финализацию и вступление в силу всех этих сделок нужно время, при необходимости Россия может ускорить процесс, чтобы открыть новые торговые пути.

Однако эксперт по Азии из филиппинского Политехнического университета Ричард Хейдэриан предупреждает, что в текущих условиях, с санкциями со стороны финансовых институтов и крупных перевозчиков, готовность азиатских стран к обсуждению соглашений о свободной торговле с Россией может поубавиться. По этому поводу Девоншир-Эллис говорит, что переговоры по соглашениям о свободной торговле могут быть заморожены до тех пор, пока ситуация не прояснится.

Многое, по словам бывшего экономиста Азиатского банка развития Джаянта Менона, будет зависеть от Китая, потому что азиатские цепи поставок тесно связаны с его цепями. Поэтому пока КНР продолжает держать дверь для торговли с Россией открытой, российской торговле с азиатскими рынками ничего не угрожает. «Поэтому из-за интегрированных цепей поставок дело не в том, что АСЕАН или его индивидуальные участники решат делать в отношении санкций, а в том, что решит Китай», — подчёркивает аналитик.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

