Пол Крейг Робертс: России нужно перевести торговлю в рубли — и Запад запросит о пощаде

У Запада нет ничего, в чём Россия бы остро нуждалась, а сам он, в свою очередь, зависит от российских энергоресурсов и природных ископаемых, заявил экономист Пол Крейг Робертс в интервью Unz Review. Поэтому он предлагает России перевести расчёты с Европой в рубли, и тогда Запад согласится на все российские условия.

Вашингтон «достаточно глупый», чтобы думать, будто санкции могут поставить Россию на колени, отметил в интервью Unz Review экономист Пол Крейг Робертс. «Чтобы санкции имели вредоносное влияние на Россию, нужны плохие решения самой России — такие, как сейчас принимает российский Центральный банк».

По словам эксперта, у Запада нет ничего, в чём нуждалась бы Россия, зато западные страны зависят от российских энергоресурсов и минералов. «Запад скоро будет умолять о пощаде и согласится на всё, что Россия ни попросит», — заявил Пол Крейг Робертс.

Но Россия, по его словам, не может воспользоваться своей властью над Западом, потому что российским экономистам и Центробанку «промыли мозги американские неолиберальные экономисты». Они внушили, что России для развития нужна иностранная валюта. «Если вы считаете, что ваша судьба зависит от иностранной валюты, то вы продолжаете поддерживать жизнь своего врага, продавая ему ваши стратегические активы».

По мнению экономиста, Вашингтон сейчас пользуется тем, что Россия действует на Украине точечно — «это даёт Вашингтону время провести кампанию по психологической войне, которая усилила бы ненависть к России по всему западному миру и всем остальным частям мира, которые доступны для западных СМИ». По сути, Вашингтон таким образом старается обеспечить себе контроль над Европой. «Вашингтон с помощью пресституток выводит Россию за рамки приличий, делает Россию недоступной для сотрудничества с Европой».

Поэтому, раз Россия борется с внутренней пятой колонной, Пол Крейг Робертс предлагает ей обратить внимание на тех, кто ратует за сотрудничество с Западом, кто «хочет пожертвовать российским суверенитетом ради глобализма и ради того, чтобы быть частью Запада».

Раз Москве закрыли доступ к иностранным капиталам, Центробанку России придётся «сделать свою работу» и финансировать внутреннее развитие страны. «Иностранные инвестиции в Россию помогают лишь обеднению страны, поскольку заработанное переводится за рубеж, выводится из страны. На самом деле санкции и блокировка депозитов российских банков — это хорошая причина, чтобы Россия вернула себе владение собственными ресурсами, национализировав все иностранные инвестиции в Россию». Но Пол Крейг Робертс сомневается, что Кремль это понимает.

При этом экономист считает, что Центробанк России зря повысил ключевую ставку до 20%. «Российский Центробанк, не осознавая того, служит Западу и успеху западных санкций. России нужно выставлять счёт за её энергоресурсы и минералы в рублях, таким образом поддерживая собственную валюту, а не валюту врагов, а также ввести контроль над обменом, чтобы предотвратить спекуляции валютой», — предлагает Пол Крейг Робертс.

Больше того, он относит главу российского Центробанка Эльвиру Набиуллину к враждебным иностранным агентам, хотя признаёт, что она вряд ли понимает, что делает. «Российский Центробанк субсидирует успех западных санкций. Это бездумно», — заявил Пол Крейг Робертс в интервью.

Журналист задаёт ему вопрос, как можно объяснить тот факт, что американцы аплодируют антидемократическим санкциям против России, введённым в обход какой-либо международной организации. У экономиста есть ответ: в США, Канаде и Европе не хватает независимых СМИ, которые делали бы честные репортажи. Вместо этого, по его словам, на Западе передают информацию, спущенную от правящей элиты.

И, по его словам, нет никаких трибуналов и международных законов, которые можно было бы применить против Запада. Ошибка России в том, что она отвечает на обвинения, хотя, по мнению эксперта, ей лучше молчать и продолжать делать своё дело. Он отмечает, что с Западом не нужно говорить о фактах, а нужно проводить «красные линии» и уничтожать всех, кто за них заходит. «Только так Россия положит конец западным провокациям, и в мире наступит мир».

По словам журналиста, сейчас те же люди, что протестовали против расизма в США, высказывают ненависть по отношению к русским. «У обычного человека нет времени, энергии, интереса или навыков выяснять, что происходит», — отвечает Пол Крейг Робертс. Поэтому они внимают тому, что вещают им «пресститутки». «Очень легко заставить американцев ненавидеть русских, потому что они привыкли к этому за время холодной войны XX века. Американцы привыкли к тому, что русские — враги. Российская сторона истории на Западе заблокирована. Так что единственная информация, которую западный человек получает, — это официальная риторика», — подытожил в интервью Unz Review экономист Пол Крейг Робертс.