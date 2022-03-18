Independent: Дядя Ваня — в России нашли замену закрывающемуся американскому фастфуду

Российская сеть «Дядя Ваня», которая потенциально может заменить в России McDonald's после того, как последний прекратил работу в стране на фоне ввода войск на Украину, продемонстрировала свой новый логотип, пишет The Independent. Как отмечает портал, оформлением поразительно напоминает известную эмблему McDonald's и представляет собой стилизованную русскую букву «В».

Российская сеть ресторанов, которая претендует на то, что заменить McDonald's, продемонстрировала свой новый логотип* — который поразительно похож на жёлтую эмблему гиганта фастфуда, пишет The Independent.

По сообщениям СМИ, на прошлой неделе российские власти получили заявку на регистрацию товарного знака франшизы под названием «Дядя Ваня».

Ранее сеть McDonald's заявила, что временно закроет все 847 своих ресторанов быстрого питания в России, учитывая, что мировые бренды столкнулись с давлением потребителей, требующих, чтобы они как-то отреагировали на ввод российских войск на Украину.

Что же касается логотипа «Дяди Вани», то он, судя по всему, представляет собой жёлтую букву «B» на красном фоне, намекающую на слово «Ваня». При этом пользователи социальных сетей тут же отметили схожесть логотипа франшизы с эмблемой McDonald's.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные точки питания способны заменить 250 ресторанов сети McDonald's в российской столице всего за один год. При этом, по его словам, замена американской сети будет предпочтительной, поскольку продукты питания в московские рестораны поставляются на 99% российскими поставщиками.

В то же время городские власти собираются выделить 500 млн рублей на поддержку отечественных сетей быстрого питания.

McDonald's прекратил свою работу в России на прошлой неделе в первый раз за 30 лет. Сам же ресторан во многом стал символом потепления отношений между Востоком и Западом в конце холодной войны. При этом несмотря на остановку работы McDonald's сообщил, что продолжит платить зарплату своим 62 тыс. российским сотрудникам.

* Комментарий ИноТВ: холдинг Ruspole brands (бренд — «Дядя Ваня») проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака «Дядя Ваня», а также ведёт работу по отзыву заявки.