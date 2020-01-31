WP: «окно в западную цивилизацию» — «Макдональдс» отметил своё тридцатилетие в России

В самый разгар перестройки 31 января 1990 года москвичи смогли впервые попробовать ранее неведомое лакомство, которое быстро набрало популярность и превратилось в некое подобие «блюда местной кухни» — бургеры в ресторане McDonald’s, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, открытие первого заведения быстрого питания на Пушкинской площади стало своеобразным «окном в западную цивилизацию» и сигналом того, что коммунистический СССР клонится в сторону капитализма.

Ксения Оськина уже умирала с голоду, когда она наконец продвинулась в начало многочасовой очереди в новый модный американский ресторан. Об этом заведении ей слышать раньше не доводилось, поэтому она всматривалась через стекло внутрь зала, чтобы понять, что едят люди и что ей лучше заказать самой, пишет The Washington Post.

Оськина с любопытством наблюдала, как посетители поглощают куски мяса и овощи, зажатые между двумя булочками. Когда подошла её очередь, она с волнением заказала у кассира «Биг Мак», потому что ей понравилась замечательная коробочка, в которой он находился. Она сохранила эту коробку, а также пластиковый стаканчик для питья. На следующий день она принесла их на работу, рассказывая об улыбчивых сотрудниках ресторана, которые вытирали столы после ухода посетителей.

«Я долгое время пользовалась коробкой из-под «Биг Мака» и клала в неё бутерброды вместо обычного контейнера, — вспоминает девушка. — Я её чистила, сушила на батарее и пользовалась дальше».

Оськина принадлежит к числу тех 30 тыс. человек, которым удалось посетить первый ресторан McDonald’s в первый день его работы 30 лет назад. Но сколь бы судьбоносным ни был этот момент в её жизни, для Советского Союза этот день ознаменовал собой открытие нового окна в западную цивилизацию с помощью фаст-фуда.

Берлинская стена пала за три месяца до открытия McDonald’s, а 31 января 1990 года в самый разгар перестройки Михаила Горбачёва появление на Пушкинской площади в Москве золотой буквы «М» дало понять, что коммунистический Советский Союз склоняется в сторону капитализма, распахивая двери перед западными брендами. Сам же СССР распался менее чем через два года.

Спустя несколько месяцев после McDonald’s в СССР пришла и пиццерия Pizza Hut, причём в 1997 году в рекламном ролике компании снялся сам Горбачёв. В 60-секундной рекламе Горбачёв обедает в пиццерии, в то время как российская семья, сидящая неподалёку, спорит о том, какое наследство после себя оставил бывший советский лидер: свободу и возможности или экономический бардак. Однако, в конце концов, когда пожилая женщина замечает, что именно из-за него в России есть Pizza Hut, они поднимают в его честь тост.

«McDonald’s и Pizza Hut изменили ресторанную индустрию в России, — считает ресторанный критик Михаил Костин. — Именно тогда советские люди попробовали бургеры и пиццу».

McDonald’s на Пушкинской площади собирался отметить своё 30-летие, предложив посетителям некоторые позиции меню по такой же цене, как и в 1990 году — по три рубля. Однако с учётом опасений насчёт китайского коронавируса, данную акцию по предложению московских властей пришлось отменить, чтобы в одном месте не собиралось огромное количество людей.

Тем не менее в пятницу окрестности ресторана всё равно выглядели несколько оживлённей обычного, так как многие прохожие останавливались у двух ледяных скульптур, воздвигнутых у ресторана к этой дате, чтобы сфотографироваться. Очередь в McDonald’s, конечно, уступала той, которая была 30 лет назад, однако посетителям всё равно раздавали купоны на «Биг Мак» по советской цене в три рубля, которые можно будет погасить позднее.

Американские сетевые рестораны в Москве — это теперь обычное дело, отмечает The Washington Post. Хотя самым популярным рестораном быстрого питания в России является, судя по всему, KFC, службе клиентского обслуживания McDonald’s в своё время удалось выставить своё заведение как место для гурманов.

Со временем популярность бургеров росла, и они превратились в некое подобие блюда местной кухни. С ростом цен на импортные продукты питания — особенно после санкций 2014 года — бургеры оказались той самой пищей, которую можно производить из местных продуктов.

Значительные перемены с российской бургерной кухней произошли в 2015-ом и 2016 годах, когда к этой сфере решили присоединиться такие производители как «Мираторг» и «Заречное». Однако даже с учётом появления на арене новых игроков, McDonald’s Оськиной нисколько не приелся.

«Мне он нравится, — призналась она. — По какой-то причине в Америке он не такой вкусный, как здесь».