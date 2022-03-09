«Лучшее, что могло случиться с русскими» — ведущий Daily Wire высмеял уход McDonald's и Netflix из России

Приостановка работы Netflix и TikTok пойдёт только на пользу россиянам, уверен ведущий Daily Wire Мэтт Уолш. Кроме того, по его словам, бегство американских сетей фастфуда, таких как McDonald's, сделает Россию самой здоровой и сильной страной в мире, «ведь это единственная страна, куда не сунутся эти компании».
Daily Wire сообщает: «Netflix и TikTok в воскресенье объявили о приостановке своей работы в России, после того как президент России Владимир Путин принял решение ввести войска на Украину. В заявлении Netflix говорится: «Учитывая обстоятельства на местах, мы решили приостановить работу наших сервисов в России».
The Verge добавил: «На прошлой неделе Netflix заявил, что не будет выполнять новый российский закон, требующий от крупных стриминговых сервисов показывать 20 российских пропагандистских каналов, таких как НТВ и финансируемый государством «Первый канал». Позднее стриминговый гигант объявил, что приостанавливает всё продюсирование и все приобретения в России — на тот момент Netflix работал над четырьмя оригинальными российскими проектами». В России у Netflix примерно миллион подписчиков, им всем не повезло.
TikTok в воскресенье объявил о приостановке своей работы в России по соображениям безопасности. Вот заявление компании: «TikTok — платформа для творчества и развлечений, которая может быть источником утешения и связей между людьми во время боевых действий, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией. Однако наш высший приоритет — безопасность наших сотрудников и наших пользователей, и в свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет иного выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и размещение нового контента на нашем видеосервисе в России, пока мы изучаем последствия этого закона для безопасности».
Итак, первое, что приходит в голову: ну хорошо, они избавились от Netflix, у них нет TikTok — во многих смыслах это лучшее, что могло случиться с русскими. Потом мы узнаём, что McDonald’s и все гиганты фастфуда тоже намерены бойкотировать Россию. И вот это действительно выйдет боком. Потому что теперь Россия станет самой сильной и здоровой страной во всём мире. Ведь это единственная страна, куда не сунутся эти компании.
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