Le Figaro: из-за ухода из России Puma лишилась своего «лица»

Одно из главных рекламных «лиц» компании Puma французский рэппер Booba разорвал контракт с фирмой после того, как она заявила о приостановке деятельности в России, сообщает Le Figaro. По словам исполнителя, он не подписывался на участие в политических заявлениях, к которым причисляет уход компании из России.
Компания Puma стала одной из тех, кто приостановил свою деятельность в России, пишет Le Figaro. Она временно прекратила использование всех своих магазинов на российской территории, которых насчитывается более 100. Впрочем, для этой немецкой компании российский рынок составляет менее 4% оборота.
Однако такое решение заставило уйти одного из главных медийных «лиц» компании —французского рэппера Booba. Он представлял Puma с ноября 2020 года, в частности, рекламировал кеды. И в данном случае он категорически не согласен с позицией своего работодателя.
На своей странице в Instagram он опубликовал коммюнике Puma с комментарием: «Вы уходите, и я ухожу. Если вы занимаетесь политикой, то и мы должны. Но знайте, что в случае агрессии ответ не замедлит себя ждать». В другой публикации он пояснил: «Я на это не подписывался». Позже он напрямую сказал, что разрывает контракт, пишет Le Figaro.
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