HDN: из-за присоединения к санкциям Кипр потеряет российских туристов, они выберут Турцию

02:00 Сбербанк: решение Visa и Mastercard не скажется на работе карт банка в России Решение компаний Visa и Mastercard об ограничении работы на территории России не скажется на работе карт Сбербанка в стране, сообщила пресс-служба банка.

01:41 Mastercard приостанавливает оказание услуг в России Американская финансовая корпорация Mastercard приостанавливает оказание услуг на российской территории.

01:22 Visa работает над прекращением транзакций в России Американская компания Visa заявила о намерении приостановить работу на территории России.

01:05 ПСЖ уступил «Ницце» в матче 27-го тура Лиги 1 ПСЖ на выезде потерпел поражение от «Ниццы» в матче 27-го тура французской футбольной Лиги 1.

01:02 Посол России рассказал о рекордных значениях товарооборота между Москвой и Мехико Объём товарооборота между Россией и Мексикой в 2021 году достиг рекордных значений. Об этом заявил российский посол в Мехико Виктор Коронелли.

00:59 «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры Мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче 27-го тура испанской футбольной Примеры.

00:50 Royal Flight прекращает полёты из России с 5 марта Royal Flight с 5 марта прекращает полёты из России по причине санкций Европейского союза.

00:49 ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче с четырьмя овертаймами в плей-офф КХЛ Московский ЦСКА в четвёртом овертайме одержал победу над ярославским «Локомотивом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

00:38 Хоккеист «Филадельфии» Проворов отказался обсуждать политику на пресс-конференции Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов прервал журналистов, когда они начали спрашивать игрока по поводу ситуации на Украине.

00:34 ТАСС: в ФРГ подтвердили встречу Шольца и Беннета в Берлине Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт в Берлине встречу с израильским премьером Нафтали Беннетом подтверждается, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах ФРГ.

00:27 «Айлендерс» победил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Сорокин отразил 27 бросков «Нью-Йорк Айлендерс» взял верх над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

00:18 ВОЗ доставила на Украину более 36 тонн гуманитарной медпомощи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила на Украину более 36 т гуманитарной медпомощи, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

00:11 Бородавко: понимали, что соперницам будет непросто обойти Непряеву Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

00:03 Вучич: ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой политике Ситуация на Украине ведёт к тектоническим сдвигам в мировой экономике и политике, заявил президент Сербии Александр Вучич.

23:55 Посол России назвал неприемлемыми и недостойными санкции Германии в отношении СП-2 Посол России в Мексике Виктор Коронелли назвал неприемлемым и недостойным решение германских властей приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2».

23:51 Кержаков: не совсем доволен игрой «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

23:44 Молдавия и Румыния создадут коридор для транзита беженцев с Украины Молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия и Румыния создадут зелёный коридор для беженцев с Украины, чтобы им проще было попасть транзитом в Евросоюз.

23:35 Российский гонщик Русинов отказался от выступлений в этом сезоне из-за требований FIA Российский пилот и спортивный директор команды G-Drive Racing Роман Русинов объявил об отказе от выступлений в нынешнем сезоне из-за требований FIA, согласно которым отечественным гонщикам необходимо подписать соглашение о запрете демонстрации национальной символики на публике и в социальных сетях.

23:32 Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили до 14 марта рейсы на юг России Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» вслед за продлением ограничения на полёты на юг России отменили до 14 марта рейсы в эту часть страны.

23:25 Финские хоккеисты Покка и Каски покинули «Авангард» Финские защитники Вилле Покка и Оливер Каски расторгли контракт с омским хоккейным клубом «Авангард».

23:23 Госсекретарь США Блинкен обсудил с Кулебой усиление обороноспособности Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ходе переговоров обсудили усиление обороноспособности Украины.

23:14 В Минобороны Украины подтвердили гибель члена делегации на переговорах с Россией Киреева Минобороны Украины подтвердило гибель члена украинской делегации на первом раунде переговоров с Россией Дениса Киреева.

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23:09 Анфиса Резцова назвала Непряеву героиней после победы в Кубке мира по лыжным гонкам Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/22.

22:57 Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

22:56 Российские гимнастки Уразова и Минаева завоевали золотые медали на этапе КМ в Дохе Россиянка Владислава Уразова одержала победу в упражнениях на бревне на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе.

22:49 Глава ДНР Пушилин заявил, что украинский режим доживает свои последние дни Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил, что украинский режим пребывает в состоянии агонии и доживает свои последние дни.

22:49 В ДНР сообщили о гибели 26 мирных жителей республики в результате обстрелов Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о гибели 26 мирных жителей республики в результате обстрелов.

22:49 Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины Российский президент Владимир Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

22:46 Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал ход российско-украинских переговоров Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ход переговоров российской и украинской делегаций.

22:44 Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и членам их семей.

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22:40 «Спартак» отказался от гостевой квоты на матч с «Динамо» Московский футбольный клуб «Спартак» отказался от гостевой квоты на матч 20-го тура Российской премьер-лиги со столичным «Динамо».

22:31 «Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в овертайме третьего матча серии плей-офф КХЛ Челябинский «Трактор» взял верх над нижнекамским «Нефтехимиком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:30 В Prada объявили о приостановке продаж в России Итальянский модный дом Prada объявил о приостановке продаж на территории России.

22:27 Гол Мане принёс «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ «Ливерпуль» на своём поле переиграл лондонский «Вест Хэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:19 Генсек ООН обсудил с главой МИД Украины Кулебой безопасную эвакуацию граждан Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой условия для безопасной эвакуации украинцев и иностранцев.

22:12 Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию из-за ситуации на Украине.

22:11 Березуцкий: все футболисты ЦСКА готовы биться за команду Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что все игроки готовы продолжать выступать за команду.

22:05 Власти ДНР с 10 марта начнут выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что власти республики планируют начать выплаты социальных пособий жителям освобождённых территорий с 10 марта.

21:59 Компания IBM объявила об уходе с российского рынка Американская компания IBM объявила об уходе с российского рынка в связи с событиями на Украине.

21:57 «Аталанта» с Миранчуком уступила «Роме» в 28-м туре Серии А «Аталанта» на выезде потерпела поражение от «Ромы» в матче 28-го тура итальянской Серии А.

21:49 Сергей Иванов назвал убожеством судейство в матче ЦСКА — «Нижний Новгород» Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов поделился эмоциями после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

21:48 Болгария заявила о готовности закрыть свои порты для российских судов Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Николай Сабев заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению, что власти страны готовы закрыть свои порты для российских судов.

21:40 Алексей Березуцкий рассказал о состоянии Фернандеса после матча с «Нижним Новгородом» Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о травме защитника команды Марио Фернандеса, которую тот получил во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

21:39 В «Почте России» заявили о планах принимать на работу беженцев «Почта России» запускает программу трудоустройства людей, имеющих статус беженца.

21:37 МИД России: НАТО воспользуется конфликтом на Украине для затягивания новых стран в альянс НАТО будет использовать ситуацию на Украине для затягивания новых государств в свои ряды. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

21:32 Пушилин заявил, что военные ДНР в Донбассе «выгрызают каждый метр земли» Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил, что военные республики в ходе спецоперации в Донбассе «выгрызают каждый метр земли».

21:32 Фернандес разбил нос в концовке матча с «Нижним Новгородом» Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес получил травму в концовке матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».