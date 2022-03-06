Hürriyet Daily News Оригинал

HDN: из-за присоединения к санкциям Кипр потеряет российских туристов, они выберут Турцию

Материал представлен в переводе ИноТВ
Кипр этим летом потеряет российских туристов из-за своего решения присоединиться к санкциям против Москвы, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на заявление посла России в этой стране. В результате россияне, как отмечается в материале, предпочтут отправиться на отдых в Турцию.
HDN: из-за присоединения к санкциям Кипр потеряет российских туристов, они выберут Турцию
AP
Греческая часть Кипра этим летом потеряет российских туристов, уступив их Турции, пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на российского посла на Кипре Станислава Осадчего.
 
Как отметил дипломат, произойдёт это по той причине, что Никосия присоединилась к странам, которые ввели санкций против Москвы из-за российской спецоперации на Украине.

«Приближается лето. Вы закрыли ваше воздушное пространство. Как российские туристы будут добираться до Кипра? Никак, они отправятся в Турцию. Они будут тратить там свои деньги. Вы выстрелили себе в ногу», — заявил Осадчий.

В прошлом году, как напоминает издание, Турция приняла 4,7 миллиона российских и 2 миллиона украинских отдыхающих. Особой популярностью у туристов из этих стран пользуется Анталия, находящаяся на побережье Средиземного моря.

Однако в настоящий момент турецкие отельеры обеспокоены влиянием продолжающейся спецоперации России на Украине на туристическую отрасль страны. Так, если ранее турецкая сторона ожидала принять до 9 млн российских и украинских туристов, то теперь она снизила прогнозы до 4-5 млн человек.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hürriyet Daily News Турция Европа
теги
Кипр Россия санкции спецоперация России на Украине Средиземное море туризм Турция Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров