Hürriyet: в Турции опасаются, что украинский кризис ударит по турпотоку не только из России, но и из Европы

Турецкие отельеры внимательно следят за войной на Украине, поскольку геополитическая напряжённость в регионе может иметь последствия для ключевой отрасли страны — туризма, сообщает Hürriyet Daily New.

Турция — основное направление для отдыхающих из России и Украины. В прошлом году в стране побывали 4,6 млн россиян и 2 млн украинцев — они стали соответственно первой и третьей по величине группой иностранных туристов.

Турецкие отельеры, которые и без того переживают непростые времена из-за пандемии, возлагали надежды на оживление турпотока из этих двух стран в нынешнем году. Но российская спецоперация на Украине теперь держит их в напряжении.

«Мы ожидали, что в этом году мы установим новые рекорды (по количеству туристов. — ИноТВ), и не ожидали такого события. Мир — это обязательное условие для того, чтобы туристическая деятельность продолжалась в здоровом ключе. Мы вздохнём с облегчением, если мир будет восстановлен», — заявил Фируз Баглыкая, глава Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).

Баглыкая предупредил, что, если война продолжится, Анкара потеряет туристов не только из России и Украины, но и из Европы. Как он отметил, изначально ожидалось, что в этом году в Турцию прибудет около 9 млн российских и украинских туристов.