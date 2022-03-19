GT: в разговоре с Байденом Си Цзиньпин призвал США к переговорам с Москвой по Украине
Китайский лидер Си Цзиньпин призвал США и НАТО к переговорам с Россией, чтобы разрешить проблемы, лежащие в основе украинского кризиса, а также выступил против огульных санкций. Подобную позицию он озвучил в ходе своего разговора по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, пишет Global Times.
Украинский кризис для Китая нежелателен, и события в этой стране вновь доказали, что странам не стоит доводить свои отношения до того, чтобы выяснять их на поле боя. По словам Си, конфликты и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность должны быть главной целью и ценностью мирового сообщества.
После того, как Байден заявил, что США не стремятся ни к новой холодной войне, ни к изменению системы Китая, ни к созданию более сильного альянса против Китая, а также не собираются поддерживать «тайваньский сепаратизм», Си отметил, что он относится к подобным словам крайне серьёзно.
Переговоры продлились почти два часа, и Си Цзиньпин, и Байден сошлись на том, что они были конструктивны. В этом контексте стороны призвали рабочие группы с обеих сторон предпринять конкретные шаги для возвращения двусторонних отношений в нужное русло и приложить соответствующие усилия для разрешения украинского кризиса.
По мнению сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна, Си Цзиньпин попытался уделить внимание общей картине, а только украинскому кризису. При этом он вновь обрисовал точку зрения Пекина на безопасность и дипломатию, а также подтвердил его главные принципы.
Люй отметил, что заявления Си Цзиньпина по украинскому кризису красноречиво описали позицию Китая по этому вопросу притом, что он призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией, а также к переговорам между США, НАТО и Россией. По его словам, агрессивное давление некоторых высокопоставленных чиновников США на Китай никак не поколебало уверенность Пекина в его политике.
«Я бы сказал, что этот пятничный разговор важен не только для китайско-американских отношений, но и для геополитической ситуации в мире. Риторика китайского лидера показали странам, которые внимательно следят за тем, как США разжигают кризис, что должна делать ответственная крупная держава, когда сталкивается с проблемами», — добавил Люй.
Украинский кризис, отметил эксперт, уже превратился в головную боль для США, и Вашингтону совсем не нужна новая конфронтация с Китаем. В этом контексте, по мысли Люя, США должны отбросить свои фантазии о том, что они могут решить все проблемы с помощью санкций или принуждения, так как глобальные вызовы без Китая и России решить просто невозможно.
События на Украине — это следствие накопившихся проблем в отношениях между США и Россией, а также результат постоянного давления НАТО, поэтому, как считает Люй, США в глубине души и не ожидают, что Китай сможет разрешить этот кризис. Несмотря на это они хотят втянуть Китай в в этот хаос.
По мнению Люя, Байден наивно полагал, что Россия не даст никакого ответа на провокации США, и теперь «заливает пожар бензином», опасаясь, что огонь вот-вот доберётся до НАТО. При этом США ищут помощи Китая в разрешении украинского кризиса, который они же сами и создали, но не смогли удержать под контролем, параллельно угрожая Пекина, — что является типичным для Вашингтона поведением.
«Если США питают иллюзии, что Китай уступит их давлению по вопросу украинского кризиса и китайско-российский отношений, то это говорит лишь о том, что США крайне поверхностно понимают текущую непростую международную ситуацию», — подытожил китайский аналитик.
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