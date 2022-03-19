GT: в разговоре с Байденом Си Цзиньпин призвал США к переговорам с Москвой по Украине

В ходе разговора с президентом Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин призвал США и НАТО инициировать переговоры с Москвой ради разрешения украинского кризиса, а также выступил против огульного введения санкций, пишет Global Times. При этом китайский лидер подчеркнул, что нынешние события на Украине Пекин совсем не радуют, так как конфронтация не отвечает ничьим интересам.

Китайский лидер Си Цзиньпин призвал США и НАТО к переговорам с Россией, чтобы разрешить проблемы, лежащие в основе украинского кризиса, а также выступил против огульных санкций. Подобную позицию он озвучил в ходе своего разговора по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, пишет Global Times.

Украинский кризис для Китая нежелателен, и события в этой стране вновь доказали, что странам не стоит доводить свои отношения до того, чтобы выяснять их на поле боя. По словам Си, конфликты и конфронтация не отвечают ничьим интересам, а мир и безопасность должны быть главной целью и ценностью мирового сообщества.

После того, как Байден заявил, что США не стремятся ни к новой холодной войне, ни к изменению системы Китая, ни к созданию более сильного альянса против Китая, а также не собираются поддерживать «тайваньский сепаратизм», Си отметил, что он относится к подобным словам крайне серьёзно.

Переговоры продлились почти два часа, и Си Цзиньпин, и Байден сошлись на том, что они были конструктивны. В этом контексте стороны призвали рабочие группы с обеих сторон предпринять конкретные шаги для возвращения двусторонних отношений в нужное русло и приложить соответствующие усилия для разрешения украинского кризиса.

По мнению сотрудника Китайской академии общественных наук Люй Сяна, Си Цзиньпин попытался уделить внимание общей картине, а только украинскому кризису. При этом он вновь обрисовал точку зрения Пекина на безопасность и дипломатию, а также подтвердил его главные принципы.

Люй отметил, что заявления Си Цзиньпина по украинскому кризису красноречиво описали позицию Китая по этому вопросу притом, что он призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией, а также к переговорам между США, НАТО и Россией. По его словам, агрессивное давление некоторых высокопоставленных чиновников США на Китай никак не поколебало уверенность Пекина в его политике.

«Я бы сказал, что этот пятничный разговор важен не только для китайско-американских отношений, но и для геополитической ситуации в мире. Риторика китайского лидера показали странам, которые внимательно следят за тем, как США разжигают кризис, что должна делать ответственная крупная держава, когда сталкивается с проблемами», — добавил Люй.

Украинский кризис, отметил эксперт, уже превратился в головную боль для США, и Вашингтону совсем не нужна новая конфронтация с Китаем. В этом контексте, по мысли Люя, США должны отбросить свои фантазии о том, что они могут решить все проблемы с помощью санкций или принуждения, так как глобальные вызовы без Китая и России решить просто невозможно.

События на Украине — это следствие накопившихся проблем в отношениях между США и Россией, а также результат постоянного давления НАТО, поэтому, как считает Люй, США в глубине души и не ожидают, что Китай сможет разрешить этот кризис. Несмотря на это они хотят втянуть Китай в в этот хаос.

По мнению Люя, Байден наивно полагал, что Россия не даст никакого ответа на провокации США, и теперь «заливает пожар бензином», опасаясь, что огонь вот-вот доберётся до НАТО. При этом США ищут помощи Китая в разрешении украинского кризиса, который они же сами и создали, но не смогли удержать под контролем, параллельно угрожая Пекина, — что является типичным для Вашингтона поведением.

«Если США питают иллюзии, что Китай уступит их давлению по вопросу украинского кризиса и китайско-российский отношений, то это говорит лишь о том, что США крайне поверхностно понимают текущую непростую международную ситуацию», — подытожил китайский аналитик.