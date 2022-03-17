Обозреватель SCMP: как бы США ни давили на Китай, повлиять на действия России он не сможет
Люди постарше, возможно, ещё помнят, как известный «дипломатический дуэт» президента США Ричарда Никсона и Генри Киссинджера пытался оказывать давление на Москву и Пекин, чтобы вынудить коммунистический Северный Вьетнам пойти на уступки югу, пишет в своей статье обозреватель South China Morning Post журналист Алекс Ло.
Однако американская парочка никогда не понимала, что вьетнамцы на севере были не просто коммунистами, а в первую очередь националистами, и цель их в большей степени заключалась в объединении страны, чем в распространении своей идеологии. Это был вопрос экзистенциального характера, ради которого можно было всем жертвовать. Со стороны американского руководства было глупо думать, что КНР и СССР могут вынудить вьетнамцев поступиться своими целями, ради которых они были готовы умирать.
По словам автора, в случае Китая и сегодняшнего украинского кризиса «американцы куда меньшего дипломатического калибра повторяют ту же ошибку, основанную на таких же неполноценных и неверных оценках». Сегодня крупные западные СМИ ежедневно публикуют материалы о том, что Китай должен следовать линии Запада, то есть либо изолировать Москву, либо пытаться повлиять на президента России Владимира Путина. Такую позицию хорошо отражает заявление межпартийной рабочей группы по американо-китайской политике, в котором говорится о необходимости «решительной дипломатии» для того, чтобы заставить Китай помочь положить конец российской спецоперации.
«Такой подход будет и дальше подталкивать Китай к тому, чтобы он задумался о собственных национальных интересах, сколько он готов заплатить и насколько гибко его лидеры могут выстраивать свой курс, чтобы сократить политические последствия, экономические трудности и общественное осуждение от того, что Россия — его главный партнёр, в тот период, когда он стремится занять место ответственной великой державы на международной арене», — цитирует Ло американских экспертов. Как отмечает журналист, Пекину должно льстить, что США думают, будто он настолько могуществен.
Однако в своей спецоперации Россия очень много поставила на кон, и она не остановится, пока не достигнет своих целей, уверен автор статьи. Российские лидеры готовы к трудностям и потерям — возможно, их состояния и пострадали из-за санкций, но их положению ещё ничего не угрожает.
Американские избиратели, столкнувшиеся с ростом цен на продукты питания и бензин, скорее откажутся от Джо Байдена, чем россияне от Путина. И думать, что увещевания Китая или западные санкции, какими бы они ни были беспрецедентными, его остановят, — смешно, настаивает журналист. Путин и его сторонники рассчитали — вероятно, правильно, — что перекроить карту безопасности в Центральной Европе сейчас, чего бы этого ни стоило, лучше, чем тянуть до последнего, когда ситуация для Москвы будет намного хуже.
К российской спецоперации можно по-разному относиться, но своими действиями она «устанавливает факты» непосредственно на месте событий. А это значит, что кое-каких своих основных целей Россия уже добилась. Она не только закрепила за ДНР и ЛНР позиции независимых республик, но и, вероятно, уже обеспечила себе контроль над всем Донбассом и доступ по суше к Крымскому полуострову.
По мнению Ло, Москва не хочет захватывать всю Украину, да и о смене режима в Киеве на данный момент не может быть и речи. Многие западные страны, похоже, рады подталкивать украинцев к противостоянию России, но это лишь значит, что их страна превратится в ещё один Ирак или Сирию. Этого Москва, предположительно, тоже не хочет.
А вот отделение восточных частей Украины, за автономность или хотя бы право на самоопределение которых уже давно выступала Россия, — вопрос уже практически решённый, полагает автор. Также, возможно, Москва сможет заручиться гарантиями со стороны украинского президента Владимира Зеленского о нейтралитете в плане НАТО. Россия уже больше десятилетия озвучивала эти цели, они вполне оправданны, с точки зрения политики великих держав, равновесия сил и сфер влияния, и сейчас складывается ощущение, что Москва близка к их реализации.
В этой ситуации, как утверждает Ло, несмотря на все призывы и угрозы Вашингтона в адрес Пекина, Россия будет продолжать действовать, пока не достигнет целей, имеющих для неё экзистенциальное значение, — вне зависимости от позиции КНР.
Поскольку именно враждебная политика Вашингтона способствует сближению Пекина и Москвы, а также Тегерана, по окончании украинского кризиса, который рано или поздно должен закончиться, без России Китай действительно может оказаться в изоляции. Не стоит забывать, что США всё ещё осуществляют свой «разворот к Азии и продолжают разыгрывать против КНР «тайваньскую карту». «Почему Китай должен пойти навстречу, чтобы потом, когда кризис закончится, его оставили на растерзание?» — рассуждает журналист.
На взгляд Ло, пока ситуация слишком накалена, Пекин будет поддерживать дистанцию с Россией, но от торгового сотрудничества не откажется. В конце концов странам ЕС ведь позволили не присоединяться к американскому эмбарго на российские энергоресурсы. Теперь и Индия хочет расширять торговлю с Россией с использованием национальных валют обеих стран в обход доллара. Так почему нельзя Китаю? Вашингтон не сможет усидеть сразу на двух стульях: продолжать оказывать давление на Китай и ждать, что он будет ему подыгрывать в российско-украинском вопросе, считает автор.
Известный американский советник по нацбезопасности Збигнев Бжезинский когда-то предупреждал о формировании оси Иран — Китай — Россия, которая сейчас уже наметилась из-за неоднократных просчётов нескольких администраций США подряд. Слишком поздно осознав свою «монументальную стратегическую ошибку», Вашингтон теперь пытается внести раскол в отношения этих трёх стран. Именно поэтому он вдруг так активно занялся ядерной сделкой с Ираном и сулит ослабление санкций.
Отчасти дело и в иранской нефти, которая, как рассчитывает Америка, поможет заполнить пробел, созданный антироссийскими санкциями, но большинство экспертов сомневаются, что Тегеран сможет удовлетворить глобальный спрос. Со схожими целями США сейчас пытаются наладить отношения и с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого они долгие годы критиковали и забрасывали санкциями. «Вашингтон, как всегда, в соответствии с требованиями времени меняет одну группу авторитаристов на другую», — комментирует Ло.
«По этой же причине США сейчас распространяют сказки о том, что Китай может заставить Россию остановиться или остановить её, и это решение — за Пекином. На самом деле, перед китайцами такое решение не стоит и таким влиянием они не располагают», — объясняет журналист.
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