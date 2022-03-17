Обозреватель SCMP: как бы США ни давили на Китай, повлиять на действия России он не сможет

Сейчас в Америке продвигается идея о том, что нужно надавить на Китай, чтобы тот либо присоединился к антироссийским санкциям, либо помог убедить Россию прекратить спецоперацию на Украине, пишет обозреватель South China Morning Post Алекс Ло. Но цели, которые сейчас преследует Москва, имеют для неё экзистенциальное значение, поэтому, какой бы ни была позиция Пекина, Россия не остановится, пока своего не достигнет, уверен журналист.

Люди постарше, возможно, ещё помнят, как известный «дипломатический дуэт» президента США Ричарда Никсона и Генри Киссинджера пытался оказывать давление на Москву и Пекин, чтобы вынудить коммунистический Северный Вьетнам пойти на уступки югу, пишет в своей статье обозреватель South China Morning Post журналист Алекс Ло.

Однако американская парочка никогда не понимала, что вьетнамцы на севере были не просто коммунистами, а в первую очередь националистами, и цель их в большей степени заключалась в объединении страны, чем в распространении своей идеологии. Это был вопрос экзистенциального характера, ради которого можно было всем жертвовать. Со стороны американского руководства было глупо думать, что КНР и СССР могут вынудить вьетнамцев поступиться своими целями, ради которых они были готовы умирать.

По словам автора, в случае Китая и сегодняшнего украинского кризиса «американцы куда меньшего дипломатического калибра повторяют ту же ошибку, основанную на таких же неполноценных и неверных оценках». Сегодня крупные западные СМИ ежедневно публикуют материалы о том, что Китай должен следовать линии Запада, то есть либо изолировать Москву, либо пытаться повлиять на президента России Владимира Путина. Такую позицию хорошо отражает заявление межпартийной рабочей группы по американо-китайской политике, в котором говорится о необходимости «решительной дипломатии» для того, чтобы заставить Китай помочь положить конец российской спецоперации.

«Такой подход будет и дальше подталкивать Китай к тому, чтобы он задумался о собственных национальных интересах, сколько он готов заплатить и насколько гибко его лидеры могут выстраивать свой курс, чтобы сократить политические последствия, экономические трудности и общественное осуждение от того, что Россия — его главный партнёр, в тот период, когда он стремится занять место ответственной великой державы на международной арене», — цитирует Ло американских экспертов. Как отмечает журналист, Пекину должно льстить, что США думают, будто он настолько могуществен.

Однако в своей спецоперации Россия очень много поставила на кон, и она не остановится, пока не достигнет своих целей, уверен автор статьи. Российские лидеры готовы к трудностям и потерям — возможно, их состояния и пострадали из-за санкций, но их положению ещё ничего не угрожает.

Американские избиратели, столкнувшиеся с ростом цен на продукты питания и бензин, скорее откажутся от Джо Байдена, чем россияне от Путина. И думать, что увещевания Китая или западные санкции, какими бы они ни были беспрецедентными, его остановят, — смешно, настаивает журналист. Путин и его сторонники рассчитали — вероятно, правильно, — что перекроить карту безопасности в Центральной Европе сейчас, чего бы этого ни стоило, лучше, чем тянуть до последнего, когда ситуация для Москвы будет намного хуже.

К российской спецоперации можно по-разному относиться, но своими действиями она «устанавливает факты» непосредственно на месте событий. А это значит, что кое-каких своих основных целей Россия уже добилась. Она не только закрепила за ДНР и ЛНР позиции независимых республик, но и, вероятно, уже обеспечила себе контроль над всем Донбассом и доступ по суше к Крымскому полуострову.

По мнению Ло, Москва не хочет захватывать всю Украину, да и о смене режима в Киеве на данный момент не может быть и речи. Многие западные страны, похоже, рады подталкивать украинцев к противостоянию России, но это лишь значит, что их страна превратится в ещё один Ирак или Сирию. Этого Москва, предположительно, тоже не хочет.

А вот отделение восточных частей Украины, за автономность или хотя бы право на самоопределение которых уже давно выступала Россия, — вопрос уже практически решённый, полагает автор. Также, возможно, Москва сможет заручиться гарантиями со стороны украинского президента Владимира Зеленского о нейтралитете в плане НАТО. Россия уже больше десятилетия озвучивала эти цели, они вполне оправданны, с точки зрения политики великих держав, равновесия сил и сфер влияния, и сейчас складывается ощущение, что Москва близка к их реализации.

В этой ситуации, как утверждает Ло, несмотря на все призывы и угрозы Вашингтона в адрес Пекина, Россия будет продолжать действовать, пока не достигнет целей, имеющих для неё экзистенциальное значение, — вне зависимости от позиции КНР.

Поскольку именно враждебная политика Вашингтона способствует сближению Пекина и Москвы, а также Тегерана, по окончании украинского кризиса, который рано или поздно должен закончиться, без России Китай действительно может оказаться в изоляции. Не стоит забывать, что США всё ещё осуществляют свой «разворот к Азии и продолжают разыгрывать против КНР «тайваньскую карту». «Почему Китай должен пойти навстречу, чтобы потом, когда кризис закончится, его оставили на растерзание?» — рассуждает журналист.

На взгляд Ло, пока ситуация слишком накалена, Пекин будет поддерживать дистанцию с Россией, но от торгового сотрудничества не откажется. В конце концов странам ЕС ведь позволили не присоединяться к американскому эмбарго на российские энергоресурсы. Теперь и Индия хочет расширять торговлю с Россией с использованием национальных валют обеих стран в обход доллара. Так почему нельзя Китаю? Вашингтон не сможет усидеть сразу на двух стульях: продолжать оказывать давление на Китай и ждать, что он будет ему подыгрывать в российско-украинском вопросе, считает автор.

Известный американский советник по нацбезопасности Збигнев Бжезинский когда-то предупреждал о формировании оси Иран — Китай — Россия, которая сейчас уже наметилась из-за неоднократных просчётов нескольких администраций США подряд. Слишком поздно осознав свою «монументальную стратегическую ошибку», Вашингтон теперь пытается внести раскол в отношения этих трёх стран. Именно поэтому он вдруг так активно занялся ядерной сделкой с Ираном и сулит ослабление санкций.

Отчасти дело и в иранской нефти, которая, как рассчитывает Америка, поможет заполнить пробел, созданный антироссийскими санкциями, но большинство экспертов сомневаются, что Тегеран сможет удовлетворить глобальный спрос. Со схожими целями США сейчас пытаются наладить отношения и с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого они долгие годы критиковали и забрасывали санкциями. «Вашингтон, как всегда, в соответствии с требованиями времени меняет одну группу авторитаристов на другую», — комментирует Ло.

«По этой же причине США сейчас распространяют сказки о том, что Китай может заставить Россию остановиться или остановить её, и это решение — за Пекином. На самом деле, перед китайцами такое решение не стоит и таким влиянием они не располагают», — объясняет журналист.