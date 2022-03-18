Экономист: противники США уйдут к юаню и сократят резервы

Нынешняя ситуация, когда Россия не может воспользоваться своими валютными запасами, скажется на всей международной системе, считает экономист Барри Эйхенгрин. Как приводит его слова Le Monde, страны, у которых может быть конфликт с западным альянсом, будут уходить к китайскому юаню или уменьшать свои золотовалютные резервы.

Из-за антироссийских санкций российские банки больше не могут вести дела с Западом, некоторые были отрезаны от системы SWIFT, а активы Центробанка были заморожены. Цель этих мер в том, чтобы разрушить финансы и экономику России, пишет именитый профессор экономики в Калифорнийском университете в Беркли Барри Эйхенгрин. Его статью приводит на своих страницах Le Monde.



Однако, по словам эксперта, они в долгосрочной перспективе скажутся и на международной денежной системе. Так, многие государства держат свои активы в других странах, в частности в США. Теперь же они могут искать убежище, в первую очередь в Китае, который не стал вводить санкции против России.



И без этого за последние 20 лет доля доллара в валютных резервах мира сократилась примерно на 10%. Но такая диверсификация лишь на четверть пошла на пользу китайскому юаню. Среди остальных валют, которые стали выбирать в качестве резервных: австралийский, канадский доллар, швейцарский франк, шведская крона. Вместе они составляют разумный и твёрдый актив, поскольку не меняются теми же темпами, что и доллар. Хотя при этом все эти государства поддержали санкции против России, так что ни одну из них этих валют нельзя считать убежищем для страны, которая станет нарушать международные правила, пишет автор статьи.



Препятствием для использования юаня стал тот факт, что эта валюта не так доступна и не в тех объёмах, что нужно. Доступна лишь часть инструментов: почти ни один иностранный центробанк не имеет права участвовать в межбанковском рынке китайских облигаций.



Как пишет автор статьи, все международные и резервные валюты за всю историю относились к странам с демократическим республиканским устройством. Он поясняет: страны обычно покупают иностранную валюту по двум причинам. Во-первых, чтобы проводить валютные интервенции для стабилизации курса национальной валюты. Во-вторых, как запас на случай геополитических конфликтов или экстренной ситуации. Но опыт России, а также нынешних властей Афганистана, которым отрезали доступ к запасам, показывает, что вторая цель может быть менее реализуема.



Поэтому страны, которые предвидят конфликт с США и альянсом западных стран, могут быть теперь склонны к тому, чтобы держать меньше резервов. Но при этом у них будет и меньше возможности для валютных интервенций, их валюты в таком случае будут более волатильны. Для укрепления своих финансовых систем они могут запретить своим банкам и компаниям держать избыточные долги в иностранной валюте.



До начала спецоперации, отмечает автор статьи, именно по этому пути Россия и пошла, но сделала недостаточно. Возможно, предполагает он, Путин не думал, что санкции будут столь массивными. «Но маловероятно, что другие правительства сделают ту же ошибку в будущем», — подводит итог Барри Эйхенгрин.