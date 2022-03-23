Такер Карлсон о запрете оппозиции на Украине: шок для американцев, которым рисовали иной образ Зеленского

Решение Зеленского запретить оппозиционные партии и взять под контроль украинские СМИ — это авторитаризм, а не демократия, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. Для тех американцев, которые до нынешнего конфликта не особо следили за событиями на Украине и привыкли к иному образу украинского президента, подобное развитие событий может показаться шокирующим, однако Зеленский давно к этому стремился, отмечает Карлсон.

Добрый вечер! И добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Один из положительных моментов очень печального вооружённого конфликта на Украине — это проходящая в нашей стране национальная дискуссия о свободе и демократии.



Эти слова сейчас у всех на устах. Из-за этого у нас по всей стране начался поиск американцев, которые живут так, будто у нас свободная страна, как это было, скажем, в 1989 году. И одним из первых людей, которого мы нашли, был Кид Рок. Вскоре мы покажем наше интервью с ним.



Но для начала что конкретно представляет собой демократия? Её отличительной особенностью является плюрализм. В демократии граждане могут иметь любое мнение, какое они пожелают. Они могут публично выражать любое мнение, какое пожелают и когда им этого захочется, в том числе через средства массовой информации.



Если граждане недовольны своим политическим руководством, они могут бросить своим лидерам вызов в борьбе за политический пост. И всё это верно для любой свободной страны в любой период, то есть всегда. Это не просто характерные черты демократии, это обязательные условия демократии.



С учётом всего этого вам следует знать об украинской политической партии, которая называется «Оппозиционная платформа — За жизнь», имеющей 43 места в парламенте. Это самая крупная оппозиционная партия в данной стране.



В эти выходные президент Украины Владимир Зеленский запретил эту партию. «Оппозиционной платформе — За жизнь» теперь запрещена, цитирую, «любая деятельность на Украине». Вот так одним приказом Зеленский лишил всех возможности побороться с ним за пост президента. И поступил он так не только с «Оппозиционной платформой — За жизнь», но ещё с 10 другими политическими партиями, которые, по его мнению, были недостаточно ему верны. Все они теперь вне закона.



Очевидно, что сейчас на Украине идёт вооружённый конфликт. И на этом основании Зеленский ввёл военное положение. Но мы должны сказать вам: нет никаких доказательств того, что запрещённые им оппозиционные партии помогали России в её вооружённом конфликте против Украины.



«Оппозиционная платформа — За жизнь», например, осудила ввод российских войск в тот момент, когда он произошёл. Таким же образом поступили все остальные. Однако Зеленский воспользовался возможностью, чтобы по факту превратить Украину в однопартийное государство, которым она теперь является.



Запретив всю оппозицию, он затем взял под свой контроль СМИ в своей стране. Зеленский подписал указ, в котором все национальные каналы объединяются в единую контролируемую им платформу. Он назвал это, цитирую, «единой информационной политикой». И она определённо единая.



Если все эти подробности кажутся вам шокирующими, если это не тот Зеленский, о котором вы слышали в программе Today, тогда вы, вероятно, не обращали внимания на Украину. Зеленский в течение долгого времени добивался полного контроля над Украиной — началось это задолго до ввода российских войск и вооружённого конфликта.



В прошлом году он добился ареста своего главного политического оппонента. Государство также наложило арест на активы этого человека. В то же самое время Зеленский закрыл три самых популярных украинских телеканала, и отнюдь не по совпадению это были каналы, которые его критиковали.



И как же мы, американцы, должны это оценивать? Во-первых, и это самое очевидное, следует признать, что это авторитаризм, а не демократия. Во-вторых, нужно признать, что в мире это довольно обычное дело.



Даже в 2022 году реальная демократия — это в целом редкая вещь. Большинство стран всё ещё управляются разного рода диктатурами, как бы они там ни назывались. Это касается и близких союзников Америки. На ум сразу приходят такие королевства, как Иордания и Саудовская Аравия. Но есть и другие.



Мы не читаем по этому поводу нравоучений. Очевидно, что мы бы предпочли, чтобы везде, в каждой стране, была демократия. Но для американцев, вероятно, это бесполезная трата времени слишком сильно вникать во внутренние дела других стран. Эти страны трудно изменить. Но нас волнует то, что должно волновать всех американцев, а именно происходящее здесь, в Соединённых Штатах.



Соединённые Штаты, — хотя так пишут на бамперных наклейках, но от этого эти слова не перестают быть правдой, — действительно является маяком надежды и свободы для остального мира. Как нам сохранить это вдохновляющее положение? Нужно не просто отправлять людям ракеты, а нам самим нужно оставаться свободными.



Соединённые Штаты не могут быть маяком свободы и света в мире, если мы сами несвободны. Первое, что мы должны сделать, если хотим и дальше вдохновлять и менять мир, в том числе Украину, — добиться того, чтобы мы сами оставались свободными.



Дата публикации 22 марта 2022 года.