Fox News о Байдене и Трюдо: «новые диктаторы» выглядят смешными, но оттого не менее опасны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо борется с протестующим народом с помощью послушных СМИ, профессоров и бюрократов, а Байден продвигает «цветные революции» и управляет марионеточными режимами в других странах, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, современные западные лидеры тщательно маскируют свои авторитарные наклонности, но это не делает их менее опасными.

Ранее на этой неделе CBC предупредил канадцев, что слово «свобода», цитирую, «стало часто использоваться в крайне правых организациях». То есть только QAnon хочет свободы! Помните об этом, когда в следующий раз будете жаловаться на Джастина Трюдо.



Медийные организации долгие годы агитировали против демократии, даже притом, что громогласно провозглашали себя её главными защитниками.



В феврале 2020 года, в начале пандемии, Vice Media опубликовал следующий заголовок: «Антипрививочники в ужасе ждут, что правительство введёт принудительную вакцинацию от коронавируса. Антипрививочные группы в социальных сетях утверждают, что распространение болезни приведёт к обязательной вакцинации и «неограниченной слежке». Да, ох уж эти безумцы, верящие в теории заговора! Теперь же, когда всё это действительно происходит, Vice не просит прощения, Vice помогает Джастину Трюдо притеснять всех, кто на это жалуется.



В октябре того же 2020 года CBC предупредил канадцев о «дезинформационной кампании», которая, цитирую, «ложно утверждает, что канадцев будут насильно отправлять в карантинные зоны». Прошло всего несколько месяцев, и правительство Трюдо как по заказу начало насильно отправлять канадцев в карантинные зоны! Но CBC так и не извинился за то, что его публикация оказалась дезинформацией. Вместо этого он принялся следить за исполнением новых указов Джастина Трюдо. Они считают, что именно в этом заключается их работа.



То же, кстати, касается и так называемого академического сообщества. Это университетские профессора, которым их должность пожизненно гарантирована — именно для того, чтобы они мыслили независимо, свободно, не по указке правительства. Однако на практике никто так не подконтролен правительству, как они.



Послушайте, как профессор канадского Карлтонского университета, обильно финансируемого Джастином Трюдо, рассказывает зрителям CNN, насколько опасна и аморальна любая критика в адрес Джастина Трюдо.



СТЕФАНИ КАРВИН, профессор Карлтонского университета: Думаю, важно помнить, что в своей основе этот протест… знаете, обязательные требования со стороны государства никогда не играли здесь главной роли. Просто изначально была небольшая группа людей, призывавших сформировать автомобильную колонну, эти люди придерживаются крайне антиправительственных взглядов, а также расистских, бело-шовинистских взглядов, конспирологических воззрений…

Ого, они придерживаются антиправительственных взглядов, вот в чём их преступление! Но разве антиправительственные взгляды не разрешены при демократии? И вообще, разве демократичность власти измеряется не тем, в какой степени людям позволено сомневаться в своих правителях? Ну, раньше это считалось демократией, но теперь уже не так. Во всяком случае на CNN. Ведущая CNN, слушая эти слова, только кивала. Действительно, это ведь жутко, когда канадцы не согласны с Джастином Трюдо! Арестуйте их!



На MSNBC, где, как правило, меньше деликатности и больше прямолинейности, Джастину Трюдо советуют покончить с полумерами, ведь проблема Канады в недостаточной авторитарности! Пора взять палку и начать делать людям больно!



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: А вот у меня есть один вопрос к либеральному премьер-министру Канады. Серьёзно! Простите… Простите, но, если бы я был мэром или премьер-министром и эти грузовики встали бы на моей городской улице… Они бы не простояли там неделю! Нет, нет и нет! Они бы там не остались! К ним подошёл бы человек с палкой. Он бы стучал им в окна, говоря: «Одно из двух: либо вы убираете отсюда эту машину, либо на вас наденут наручники и отправят вас в тюрьму! А вашу машину мы увезём на эвакуаторе и оштрафуем вашу компанию. Уезжай — или потеряешь машину!»



Да уймись ты, крутой парень! «Человек с палкой»! Интересно, что к насилию всегда призывают одни и те же люди. Можно решить, что оно их горячит. Это плохой знак.



Итак, очевидно, что в нашей стране есть те, кто облизывается на тиранию в канадском стиле. Вопрос в том, долго ли нам её ждать. Посмотрим.



Сегодня утром мы узнали, что американские разведывательные агентства добиваются цензуры в отношении финансового сайта ZeroHedge. Неназванные источники в байденовском разведсообществе поведали The Associated Press, разумеется, конфиденциально, что ZeroHedge, цитирую, «распространял российскую пропаганду» — иными словами, критиковал Джо Байдена. Такого мы стерпеть не можем!



Много ли пройдёт времени, прежде чем ZeroHedge уберут из интернета? Много ли пройдёт времени, прежде чем то же самое попытаются сделать с другими многочисленными критиками Джо Байдена в СМИ? Ведь их всех тоже, поверьте нашему опыту, обвиняли в работе на Владимира Путина!



И когда это действительно случится, когда эти голоса будут задавлены, как мы будем это называть? CNN, конечно же, назовёт это необходимой мерой по защите национальной безопасности. Но это не так. Это тирания. И, кстати, с каких это пор ЦРУ решает, какие сайты могут читать американцы? В этой стране ещё остались поборники гражданских свобод? Либералы старой школы, где они? Что они-то об этом думают?



Может быть, они ничего не замечают. В их защиту скажем, что с лидерами вроде Джо Байдена и Джастина Трюдо такие вещи иногда трудно заметить. Они выглядят не особо устрашающе. Не таких фашистов рисует нам Голливуд. Только взгляните на Джастина Трюдо, он же смешон! Стрижка в стиле 1970-х, все эти костюмчики, когда ему хочется нарядиться в кого-нибудь… Он не выглядит опасным, он выглядит нелепым.



Но, возможно, Джастин Трюдо на самом деле умнее, чем кажется. Лидеры вроде Байдена и Трюдо не дают нам типичных подсказок. К примеру, они не захватывают другие страны путём ввода войск. Вместо этого они продвигают «цветные революции» и контролируют иностранные правительства издалека. Именно так они сделали на Украине. И с тех пор как Украиной управляет Джо Байден — а он ею действительно управляет, не сомневайтесь! — там стало гораздо больше репрессий.



Такие у них методы. Этот новый класс диктаторов захватывает власть постепенно, с помощью бюрократии. Они никогда не повышают голос, не машут руками. Они улыбаются и говорят вам, что защищают демократию и здоровье нации. Они восхваляют многообразие, даже притом, что требуют конформизма. Их агрессия всегда исподтишка. Но это не делает их менее опасными. Однажды утром вы проснётесь и узнаете, что они лишили вас рабочего места и арестовали ваш банковский счёт за то, что вы были с ними не согласны. Так устроена тирания, и такое происходит не только в Канаде, но и здесь, в Соединённых Штатах. Это будет применяться против нас. Будьте уверены.



Дата выхода в эфир 15 февраля 2022 года.