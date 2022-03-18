Freie Welt: на фоне украинского кризиса в Германии воцарился «медийный тоталитаризм»

Немецкие СМИ сейчас транслируют только позицию Киева, а любые альтернативные мнения просто не допускают до эфира, пишет Freie Welt. К примеру, у людей из Донбасса в Германии вообще нет возможности высказать свою позицию. И этот «медийный тоталитаризм», отмечает издание, насаждает горстка новостных агентств, которые публикуют фейки, а всех тех, кто пытается их разоблачить, называют «врагами демократии», «инакомыслящими» и «нацистами».

Сейчас в Германии царит «медийный тоталитаризм», который вообще-то более характерен для недемократичных государств, пишет Freie Welt. Особенно ярко это проявляется в освещении событий на Украине. Немецкие СМИ транслируют только позицию Киева, а любые мнения, отклоняющиеся от избранного политического курса, просто не допускаются. «К примеру, людям из республик Донбасса, против которых с 2014 года ведётся агрессивная война, не дают возможности высказать свою позицию в Германии», — объясняет немецкое издание.

«СМИ и каналы, которые занялись как раз этой темой, в числе которых Sputnik или RT, отстраняют от освещения событий и, что ещё хуже, запрещают им вещать в Германии и других государствах ЕС, их просто-напросто подвергают цензуре и закрывают».

Но Украина — это всего лишь один из примеров этого «медийного тоталитаризма» в Германии. Круг освещаемых тем определяется горсткой так называемых новостных агентств. Подборку этой олигополии* потом разбирают различные газеты, журналы, теле- и радиостанции и распространяют новостные сообщения дальше, зачастую даже не проводя своих собственных расследований.

И то, что в результате некоторые из сообщений оказываются фейками, стало практически естественным. При этом люди, ответственные за такое положение дел, абсолютно не восприимчивы к критике. Как только они чувствуют, что их пытаются разоблачить, они начинают огрызаться и нападать на своих критиков, обзывая их «врагами демократии», «инакомыслящими» и «нацистами».

«В любом случае на данный момент Германия очень далека от создания объективного, независимого и нейтрального медиаландшафта, а также соответствующего освещения событий», — заключает издание.

* Олигополия — тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм (прим. ИноТВ).