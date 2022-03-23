France 3: во Франции из-за конфликта на Украине продолжат расти инфляция и цены на продовольствие

В ближайшее время во Франции снова вырастут цены на продовольственные товары — к этому ради поддержки сельского хозяйства и промышленности принуждает торговые сети правительство, передаёт France 3. В то же время конфликт на Украине продолжит снижать покупательскую способность французов и приведёт к дальнейшему росту инфляции.

КАРОЛЬ ГАССЛЕР, ведущая новостей: На фоне скачка цен на продовольственные товары правительство оказывает давление на крупные торговые сети, чтобы они возобновили переговоры с работниками сельского хозяйства и промышленниками. Добрый вечер, Дороте Лашо! Рост цен уже начался в начале марта. Разве этого сейчас недостаточно?

ДОРОТЕ ЛАШО, журналистка: Именно, Кароль, «недостаточно» — правильное слово. Давайте вспомним: 1 марта работники сельского хозяйства, промышленники, а с ними и крупные торговые сети официально договорились о повышении тарифов на 3 процента. Однако с тех пор на Украине развязался конфликт, и это усугубило ситуацию и сразу отразилось на ценах. Посмотрите: +40 процентов на пшеницу, +50 процентов на подсолнечное масло, не говоря уже о молоке, мёде, а также обо всём домашнем скоте. Таким образом, необходимо пересмотреть соглашение.

КАРОЛЬ ГАССЛЕР: Кому будет выгоден такой рост цен?

ДОРОТЕ ЛАШО: Главным образом работникам сельского хозяйства, по которым, разумеется, этот рост цен ударил в полную силу, но также и представителям агропромышленного сектора. Они заявляют о возможных перебоях в производстве и даже опасаются банкротства до конца года, особенно среди самых маленьких, наиболее уязвимых предприятий. Поэтому они требуют повышения цен на 8—10 процентов.

КАРОЛЬ ГАССЛЕР: Такой рост цен произойдёт на фоне высокой инфляции на энергоносители и продовольственные товары. Она продолжится?

ДОРОТЕ ЛАШО: По мнению некоторых экономистов, инфляция может достичь пика к июню, а затем стабилизироваться с наступлением лета, когда энергопотребление на самом низком уровне. Однако из-за неопределённости, связанной с украинским конфликтом, пока ещё очень сложно что-либо утверждать. К сожалению, Кароль, вполне вероятно, что в ближайшие месяцы этот конфликт продолжит влиять на нашу покупательскую способность.

КАРОЛЬ ГАССЛЕР: Большое спасибо, Дороте.