Ouest-France: Европа боится остаться без подсолнечного масла из-за конфликта на Украине

Украинский кризис может привести к дефициту подсолнечного масла в Европе, пишет Ouest-France. Как объясняет издание, Украина и Россия являются крупнейшими поставщиками этого продукта, и супермаркеты в некоторых странах уже ввели ограничение на количество бутылок в одном чеке.
Конфликт на Украине может привести не только к росту цен на бензин, но и к дефициту подсолнечного масла в Европе, сообщает Ouest-France. Украина и Россия — одни из крупнейших мировых производителей подсолнечного масла и пшеницы, а котировки на последнюю уже достигли максимальных показателей.
«Через один, два или три месяца у нас возникнет недостаток подсолнечного масла, особенно того, что применяется для приготовления полуфабрикатов. Оно также используется в косметической продукции», — предупредил в интервью France info председатель кооператива ретейлеров Système U Доминик Шелшер. По его словам, крупным сетевым магазинам придётся провести реорганизацию, чтобы найти продукт на замену. В то же время Шелшер заверил, что продавцы сократят наценку на товары и проведут промоакции.
Со своей стороны агропромышленная группа Avril, которой принадлежат марки Lesieur и Puget, проводит срочную реорганизацию, чтобы не прерывать поставки. «Никто не знает, смогут ли украинские фермеры в предстоящем сезоне посеять, собрать и отправить на экспорт (семена подсолнечника. — ИноТВ)», — поделился своим беспокойством с Le Figaro Жан-Филипп Пуч.
Как отмечается в статье, во многих странах Европы уже ввели ограничение на объём масла, которое могут купить потребители. Так, в Испании продают максимум пять литров в одни руки, а в Бельгии, по данным газеты La Voix du Nord, крупнейшая сеть супермаркетов Colruyt отпускает только по две бутылки масла и два пакета муки за раз. Сотрудник бельгийской газеты Le Soir уверяет, что речь идёт о «профилактических мерах, которые позволят пополнить запасы на полках и дадут всем покупателям возможность купить необходимые товары».
В заключение Ouest-France со ссылкой на британские газеты добавляет, что в Великобритании из-за нехватки муки и масла в два раза подскочила цена на некоторые товары — например, на жареную курицу.
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отреагировала на решение Международной федерации гимнастики (FIG) о возможной дисквалификации российского спортсмена Ивана Куляка за поведение на Кубке мира в Дохе (Катар).
Китайское руководство после недавних переговоров лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Джо Байдена не только выявило ещё больше разногласий между Пекином и Вашингтоном, но и заставило Китай «удвоить поддержку России», пишет Politico.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о проблемах со здоровьем во время финального матча с американцем Тейлором Фритцем на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Донецкая Народная Республика до сих пор не получила реакции от МККК и ООН на удар украинской армии из «Точки-У» по центру Донецка, в результате которого погибли более 20 человек, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Президентство Джо Байдена в США в течение 14 месяцев сопровождается кризисами, среди которых пандемия, рекордная инфляция, кризис на Украине и теперь рост цен на топливо. Как пишет The Guardian, избиратели могут отвернуться от демократов, несмотря на попытку американского лидера возложить ответственность за рост цен на Россию.
Международные организации, в числе которых ООН, на протяжении нескольких лет игнорируют нарушения прав военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
Выплата компенсаций мирным жителям и гражданам ДНР с оккупированных украинскими военными территорий — это обязанность Киева, сказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.
Группа депутатов Европейского парламента от Италии в письменном обращении к Еврокомиссии предложила разработать инструменты для защиты малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антироссийских санкций. По оценке политиков, введённые в связи с конфликтом на Украине рестрикции приведут к потерям для итальянского экспорта в размере €10 млрд. RT ознакомился с документом.
Американский президент Джо Байден 21 марта проведёт переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании и обсудит ответ на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Соединённые Штаты не будут публично раскрывать, какие последствия могут ожидать КНР за попытку помочь России в обходе введённых ранее санкций Запада, заявил в интервью телеканалу CBS заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CBS заявил, что власти Соединённых Штатов готовы расширить рестрикции против России, затронув больше российских банков и секторов экономики, включая нефтяной и газовый.