Ouest-France: Европа боится остаться без подсолнечного масла из-за конфликта на Украине

Украинский кризис может привести к дефициту подсолнечного масла в Европе, пишет Ouest-France. Как объясняет издание, Украина и Россия являются крупнейшими поставщиками этого продукта, и супермаркеты в некоторых странах уже ввели ограничение на количество бутылок в одном чеке.

Конфликт на Украине может привести не только к росту цен на бензин, но и к дефициту подсолнечного масла в Европе, сообщает Ouest-France. Украина и Россия — одни из крупнейших мировых производителей подсолнечного масла и пшеницы, а котировки на последнюю уже достигли максимальных показателей.

«Через один, два или три месяца у нас возникнет недостаток подсолнечного масла, особенно того, что применяется для приготовления полуфабрикатов. Оно также используется в косметической продукции», — предупредил в интервью France info председатель кооператива ретейлеров Système U Доминик Шелшер. По его словам, крупным сетевым магазинам придётся провести реорганизацию, чтобы найти продукт на замену. В то же время Шелшер заверил, что продавцы сократят наценку на товары и проведут промоакции.

Со своей стороны агропромышленная группа Avril, которой принадлежат марки Lesieur и Puget, проводит срочную реорганизацию, чтобы не прерывать поставки. «Никто не знает, смогут ли украинские фермеры в предстоящем сезоне посеять, собрать и отправить на экспорт (семена подсолнечника. — ИноТВ)», — поделился своим беспокойством с Le Figaro Жан-Филипп Пуч.

Как отмечается в статье, во многих странах Европы уже ввели ограничение на объём масла, которое могут купить потребители. Так, в Испании продают максимум пять литров в одни руки, а в Бельгии, по данным газеты La Voix du Nord, крупнейшая сеть супермаркетов Colruyt отпускает только по две бутылки масла и два пакета муки за раз. Сотрудник бельгийской газеты Le Soir уверяет, что речь идёт о «профилактических мерах, которые позволят пополнить запасы на полках и дадут всем покупателям возможность купить необходимые товары».

В заключение Ouest-France со ссылкой на британские газеты добавляет, что в Великобритании из-за нехватки муки и масла в два раза подскочила цена на некоторые товары — например, на жареную курицу.