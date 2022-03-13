Guardian: украинский кризис усугубляет глобальные проблемы с продовольствием, вызванные климатическими изменениями и пандемией

По словам экспертов, влияние украинского кризиса уже ощущается по всему миру в виде ещё более стремительного повышения цен на продукты питания, пишет The Guardian. Такая ситуация наложилась на уже существующие проблемы, вызванные климатическими изменениями и пандемией, и может поставить под угрозу продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряжённость.

Из-за конфликта на Украине мир ждёт ещё более стремительное повышение цен на продукты питания, которое, возможно, будет сравнимо с ситуацией в 2008 году после мирового финансового кризиса, пишет The Guardian. Сегодня поставки пшеницы из России и с Украины под угрозой , и это оказывает дополнительное давление на и без того растущие на фоне климатического кризиса цены.

В последние дни пшеница, кукуруза, соевые бобы по стоимости превысили показатели кризиса 2008 года. Как утверждает главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн, последствия украинского кризиса ощущаются и в других частях мира. «Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года», — добавил Хусейн.

Как напоминает The Guardian, цены на продукты питания росли по всему миру и до обострения ситуации на Украине — отчасти из-за климатического кризиса и пандемии коронавируса. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила, что украинские фермеры могут пропустить важный сезон посадки в мае. Россия уже ввела временный запрет на экспорт зерна и сахара.

Издание обращает внимание, что Украина — пятый по величине экспортёр пшеницы, на неё приходится 10% глобального рынка. Также эта страна — один из крупнейших поставщиков кукурузы, занимающий 15% всемирного экспорта. Россия же — крупнейший в мире экспортёр пшеницы, на которого приходится 17% глобального рынка, а также второй по величине поставщик семян подсолнечника.

Также газета подчёркивает, что большая часть экспорта из Черноморского региона — около 40% выращиваемой там пшеницы — идёт на Ближний Восток и в Африку, где цены на продовольствие уже значительно выросли.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Жильбер Унгбо утверждает: «Мы очень обеспокоены вероятностью того, что продолжительный конфликт на Украине может ограничить мировые поставки основных культур, таких как пшеница, кукуруза и подсолнечное масло, что может привести к резкому росту цен на продукты питания и голоду. Это может поставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и усилить геополитическую напряжённость».

Унгбо предупредил, что, если конфликт затянется, это может иметь самые тяжёлые последствия для всего мира, особенно для тех, кто уже с трудом может прокормить свои семьи.

The Guardian отмечает, что этот кризис усугубляет и без того сложную ситуацию, вызванную климатическими изменениями. Так, в конце прошлого года из-за засухи и жары в Канаде, одном из крупнейших поставщиков зерна, цены на твёрдые сорта пшеницы, используемые для производства макаронных изделий, выросли на 90%. В прошлом году с лесными пожарами и прочими природными катаклизмами столкнулись и главные сельскохозяйственные регионы США, в Латинской Америке наблюдалась засуха. В Австралии сейчас наводнения, полные последствия которых в сфере сельскохозяйственного экспорта ещё только проявят себя в будущем. В Великобритании на продовольственных ценах отразился брексит, с его дополнительными бюрократическими проволочками для поставок.

А в наиболее уязвимых регионах мира вроде стран Африканского рога из-за климатических изменений уже существует угроза голода, требующая, по словам экспертов, незамедлительной гуманитарной помощи.