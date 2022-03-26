Эксперт GT: «стабилизирующий фактор» — Китаю и России следует продолжать стратегическое сотрудничество на том же уровне

Какие бы отношения Китай ни строил с Россией на фоне украинского кризиса, Запад во главе с США всё равно продолжит давить на Пекин, потому что Америку беспокоит его собственное усиление, а не взаимодействие с Москвой, пишет аналитик Global Times У Дахуэй. По словам эксперта, стратегическое партнёрство России и Китая играет важную роль в обеспечении глобальной стабильности, поэтому, несмотря на давление, странам необходимо поддерживать сотрудничество на том же уровне и в том же ритме.

В отношении конфликта между Россией и Украиной западные страны во главе с США безостановочно пытаются втянуть Китай в свои «коварные замыслы», пишет в статье для Global Times заместитель руководителя Института российских исследований при Университете Цинхуа У Дахуэй. Ещё до обострения кризиса Запад говорил о том, что намерен вводить санкции против КНР, если Россия начнёт действовать. После начала спецоперации звучали утверждения, что Пекин якобы знал о ней заранее, что он заодно с Москвой, что он собирается предоставлять России военную помощь и будет ослаблять воздействие западных санкций на Кремль. По мнению автора, всё это указывает на «безудержную высокомерность и деспотичный характер вашингтонского империализма».

Аналитик убеждён: в сложившейся в мире ситуации, как бы Китай ни строил свои отношения с Россией, Запад всё равно не будет удовлётворён и будет продолжать настаивать, что Пекин тайно содействует Москве. И даже если Китай, крупнейшее государство — торговый партнёр России, просто будет поддерживать с ней нормальные торгово-экономические отношения, его действия всё равно сочтут противоречащими западным санкциям. К примеру, недавно было анонсировано решение Китая принимать импорт пшеницы со всей территории России, а также планы по созданию газопровода Россия — Монголия — Китай. И хотя оба этих проекта Россия и Китай в двустороннем порядке обсуждали уже давно, основываясь лишь на том, что новости о них появились в период проведения спецоперации Москвы на Украине, некоторые западные наблюдатели решили, что Китай таким образом оказывает партнёру экономическую помощь. А гуманитарную помощь КНР Украине западное общественное мнение и вовсе предпочитает игнорировать.

По сути говоря, как полагает У Дахуэй, давление Запада на Пекин связано не с отношениями КНР с Россией, а со стремительным ростом могущества самого Китая. «Хотя Китай многократно подчёркивал, что он не намерен бросать вызов США, в плане восприятия силы американская логика отличается от китайской. В глазах США стоит только Китаю обзавестись достаточным могуществом, чтобы бросить им вызов, или хотя бы получить возможность приблизиться по силе к самой Америке, это уже будет для неё колоссальной угрозой», — объясняет аналитик. По его словам, США постоянно руководствуются логикой, согласно которой «нужно исходить от силы». А в соответствии с этой логикой когда у Китая сила появится, вслед за ней может появиться и желание бросить вызов США — «сегодня нет, а завтра или послезавтра может появиться».

Китай со своей стороны в международных делах всегда стремится принимать самостоятельные решения, основываясь на представлениях о правильном и неправильном, а также на собственных государственных интересах. Во внешней политике эти два фактора тесно связаны, особенно когда речь идёт о великих державах. На представлениях о правильном и неправильном строятся международные моральные принципы. И хотя сегодня эти принципы нередко искажаются и игнорируются Америкой и Европой, со временем мировое сообщество ясно увидит их действия и сделает соответствующие выводы.

По мнению эксперта, отношения стратегического партнёрства между Россией и Китаем основываются на одинаковом или схожем восприятии современного мира, а также на государственных интересах двух сторон. Однако в конечном счёте эти отношения не союз: восприятие мира и государственные интересы двух стран не могут полностью совпадать. После начала спецоперации России китайская сторона заявила, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность других стран, в том числе Украины. Это, как считает автор, может говорить о том, что в некоторых вопросах позиции Москвы и Пекина расходятся, но это отнюдь не мешает их стратегическому партнёрству в более широком масштабе.

«Хотя стратегическое сотрудничество Китая и России лежит в поле двусторонних отношений, оно также обладает глобальной ценностью и напрямую касается региональной и мировой стабильности. Это также международная ответственность, которую должны нести Китай и Россия как страны — члены Совбеза ООН», — настаивает У. Автор предлагает представить, каким бы был мир без стратегического партнёрства России и Китая, установленного в 1996 году. Как недавно выразился посол КНР в США Цинь Ган, в украинском вопросе «взаимное доверие Китая и России не отрицательный, а положительный актив, который будет способствовать международным усилиям по мирному урегулированию кризиса».

«Если смотреть ещё шире, то поддержание стабильности отношений между Китаем и Россией есть поддержание стабильности в мире, потому что китайско-российское стратегическое сотрудничество — это стабилизирующий фактор, помогающий поддерживать глобальное равновесие», — отмечает аналитик.

У напоминает, что основная идея отношений стратегического партнёрства между Пекином и Москвой заключается в неприсоединении к блокам, отказе от противостояния и ненаправленности этого сотрудничества против третьих сторон. Россия и Китай выработали такой подход в ходе нескольких десятилетий не всегда простого развития их двусторонних отношений, и он в корне отличается от «менталитета холодной войны», за который так держатся западные страны.

В отношениях стратегического партнёрства между Россией и Китаем есть своя логика: что касается самих двух стран — соседей не выбирают, поэтому необходимо поддерживать дружественные отношения и не допускать вражды, а в плане внешнего мира — Запад в своём сознании уже объединил Москву и Пекин, поэтому им необходимо спиной к спине противостоять конкретным угрозам миру и стабильности как для себя, так и для остального мира.

На взгляд эксперта, в условиях переменчивой международной ситуации на фоне украинского кризиса у Китая и России нет ни нужды, ни желания создавать союз. Но также Китай не обязан, да и не намерен урезать своё стратегическое сотрудничество с Россией. Партнёрам необходимо поддерживать уже установившийся уровень и ритм своего стратегического сотрудничества, это «оптимальная стратегия для обеих сторон и максимальный вклад в глобальную стабильность и развитие», уверен китайский аналитик.