Работа американских биолабораторий на Украине вызвала беспокойство у многих экспертов, и для подобных опасений есть все основания, пишет Global Times. Ведь, по словам издания, США уже неоднократно совершали противоречивые шаги в разработке оружия массового поражения и не гнушались идти на сотрудничество с военными преступниками.

США имеют длинный «грязный послужной список» использования и разработки химического и биологического оружия в других странах. Подобные спорные шаги, противоречащие международным законам, в значительной степени игнорируются мейнстримными западными СМИ, несмотря на предупреждения аналитиков, пишет Global Times.

По информации издания, американские власти интересовались данными, которые Япония получила во время бесчеловечных экспериментов в оккупированном Китае. Более того, в этих целях Вашингтон сотрудничал и даже вступал в сговор с откровенными военными преступниками.

Печально известный японский «Отряд 731», который занимался экспериментами с биологическим оружием, располагался недалеко от Харбина. В распоряжении чудовищного подразделения, созданного микробиологом Сиро Исии в 1936 году, находились 150 объектов, в которых могли одновременно пытать 600 человек.

Среди прочего «Отряд 731» преднамеренно заражал различными болезнями людей, в первую очередь китайских военнопленных и гражданских. Кроме того, на заключённых испытывали бомбы с инфекционными частицами, проникающими под кожу, поясняет издание.

В 1945—1946 годах представители США отыскали свидетельства похожих жестоких экспериментов над людьми в Германии и Японии. В то же время американские власти сыграли не менее важную роль в сокрытии информации об экспериментах «Отряда 731» с биологическим оружием и помогли виновным избежать суда, подчёркивается в статье.

Большинство данных, собранных японскими военными преступниками, попало в центр американской программы биологического оружия в Форт-Детрике. После своего создания в 1947 году ЦРУ также подключилось к этим исследованиям, утверждает директор Гуманитарного медицинского института Техасского университета Говард Броуди.

Форт-Детрик на протяжении десятилетий был центром американских военных исследований, связанных с биологией. Лишь немногие избранные знали подробности операций, которые проводились в этом огромном комплексе, отмечает старший научный сотрудник Института международных и общественных отношений Уотсона Стивен Кинзер, который ранее выпустил книгу о Сидни Готлибе, главном химике ЦРУ и руководителе секретных экспериментов по контролю над разумом.

По словам Кинзера, для того чтобы выяснить «пределы человеческой выносливости и живучести», Готлиб и ЦРУ наняли «нацистских врачей, которые работали в концлагерях, и их японских товарищей». В число завербованных попал бывший командир «Отряда 731» Сиро Исии.

ЦРУ очень тесно контактировало с Химическим корпусом армии США. Когда после Второй мировой представители Вашингтона заключили своё секретное соглашение о сотрудничестве с Сиро Исии и «Отрядом 731», было решено, что их взаимодействие будет осуществляться строго по «каналам разведки», обращает внимание американский исследователь Джеффри Кей.

Несколько лет назад Кей опубликовал книгу, посвящённую пыткам в тюрьме Гуантанамо. После этого он начал изучать применение американцами биологического оружия в Корейской войне. К сожалению, большинство документов, посвящённых этому вопросу, систематически цензурировались или уничтожались во времена маккартизма, подчёркивает Global Times.

По словам Кея, сотрудничество с бывшими членами «Отряда 731» держалось в строжайшей тайне. С 1949 года у ЦРУ появилось подразделение в Форт-Детрике, которое исследовало и разрабатывало биологическое оружие для использования в секретных операциях.

«Многие из них проводились в рамках программы ЦРУ, известной как MKNAOMI. Именно это подразделение, называемое Отделом специальных операций, разработало, например, перьевую бомбу, которая была переделкой бомбы, используемой для доставки пропагандистских листовок. Но вместо листовок она доставляла перья и подобные материалы, покрытые патогенными микроорганизмами, включая сибирскую язву. Заражённые перья в военных целях впервые применил «Отряд 731», — утверждает Кэй.

Более того, полковник Мюррей Сандерс, работавший в Форт-Детрик и принимавший участие в допросах офицеров «Отряда 731» после войны, сообщал, что Исии привозили на секретный объект «читать лекции». Вдобавок Джон Шваб, который руководил в комплексе отделом спецопераций ЦРУ, под присягой подтвердил, что США располагали средствами для ведения биологической войны ещё в 1949 году.

Всё это выглядит достаточно показательно в контексте недавнего выступления Владимира Путина. Российский президент указал на то, что Пентагон курирует на Украине десятки биолабораторий, на которых проводятся военные исследования, в том числе эксперименты над штаммами коронавируса, сибирской язвой, холерой, африканской чумой и другими смертоносными заболеваниями.

Это последний пример глобальной обеспокоенности, которую вызвали американские биолаборатории. Согласно информации, предоставленной самими США участникам Конвенции о биологическом оружии (КБТО), в мире насчитывается 336 подобных объектов.

Но, к сожалению, когда речь идёт о США, то с учётом их гегемонии эффективное обеспечение соблюдения закона остаётся постоянной проблемой для международного сообщества. По мнению экспертов, страны, наиболее пострадавшие от биологических программ Вашингтона, должны подтолкнуть его к принятию протокола для мониторинга биологического оружия участниками КБТО, заключает Global Times.