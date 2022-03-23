Global Times: ЕС не стоит пытаться давить на Китай из-за Украины

Китай и ЕС готовятся к проведению саммита, на котором планируется обсудить двустороннее сотрудничество по целому ряду направлений, однако в связи с этим зазвучали «враждебные и безрассудные голоса», цель которых — навредить мероприятию или даже сорвать его, воспользовавшись ситуацией на Украине. Как пишет Global Times, Евросоюзу не нужно думать, будто у него есть рычаги давления на Пекин, поскольку взаимные интересы настолько велики, что никаким силам внутри ЕС и за его пределами не стоит пускать под откос связи с Китаем бессмысленными угрозами и риторикой.

Китай и Евросоюз готовятся к проведению встречи в верхах, которая запланирована на начало апреля и, как ожидается, будет посвящена двустороннему сотрудничеству по целому ряду направлений. Однако, как пишет Global Times, в связи с этим зазвучали «враждебные и безрассудные голоса», цель которых — навредить саммиту или даже сорвать его, воспользовавшись ситуацией на Украине.

Так, агентство Bloomberg сообщило, что ЕС во взаимодействии с США и в знак солидарности с Байденом намерен «предостеречь Китай от оказания помощи Путину» и пригрозить ему «серьёзными последствиями». А литовский заместитель иностранных дел Мантас Адоменас заявил, что Евросоюз должен отменить или как минимум отложить саммит, потому что сейчас «не время заниматься нормализацией отношений» между Китаем и ЕС.

По мнению автора материала, заявления литовских официальных лиц, которые «ведут себя всё более разнузданно в отношении Китая, не обладая серьёзным международным влиянием», не заслуживают большого внимания, однако в условиях украинского кризиса в ЕС зазвучали аналогичные голоса. Евросоюз вопреки собственным интересам решил последовать примеру США и ввёл беспрецедентные санкции против России, а кое-кто начал критиковать Китай за его позицию по Украине.

«Прежде всего, по ситуации на Украине Китай занимает беспристрастную и объективную позицию, которая, надо сказать, совпадает с позициями подавляющего большинства стран мира. Китаю не нужен военный конфликт в Европе, и он сделает всё для содействия мирному урегулированию этого конфликта. Силы, пытающиеся использовать саммит Китай — ЕС и принудить Пекин занять сторону Запада в российско-украинском противостоянии, должны предельно ясно понять одно. Такие опрометчивые попытки надавить на Китай не дадут результата. Не подействуют на него и угрозы «серьёзных последствий». США пытались сделать с ним то же самое, но безрезультатно», — пишет Global Times.

Издание отмечает, что экономическое и торговое сотрудничество Китая и ЕС взаимовыгодно, и запланированный саммит является для сторон важной площадкой, поскольку дает им возможность обсудить вызывающие взаимную озабоченность вопросы и развивать выгодное для обеих сторон сотрудничество. Следовательно, ЕС не должен думать, будто у него есть какие-то рычаги давления на Китай, которыми он может воспользоваться для принуждения Пекина к изменению своей позиции в украинском и любых других вопросах.

«Сегодня, когда европейская экономика сталкивается с суровыми испытаниями, предстоящий саммит приобретает для ЕС ещё большее значение, давая шанс обсудить пути дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества с одним из самых важных партнёров. Ситуация на Украине и западные санкции против России подрывают экономические интересы Европы. В такой ситуации ЕС следует развивать сотрудничество с Китаем, а не ослаблять его», — отмечает редакция издания.

По их мнению, ЕС как никогда нуждается в сотрудничестве с Китаем, чтобы стабилизировать цепочки поставок и обуздать инфляцию. Поэтому самый актуальный вопрос для ЕС заключается в том, как провести переговоры об ослаблении напряжённости и укреплении сотрудничества, поскольку взаимные интересы настолько велики, что никаким силам внутри Евросоюза и за его пределами нельзя позволять пускать под откос связи с Китаем бессмысленными угрозами и риторикой.