AP: пролетая над Южно-Китайским морем — американский адмирал рассказал о «полной милитаризации» трёх искусственных островов Пекина

Несмотря на предыдущие заверения главы КНР Си Цзиньпина о том, что он собирается превращать искусственные острова в Южно-Китайском море в военные базы, на трёх из них уже есть развитая военная инфраструктура, включая ракетные комплексы, ангары и радиолокационные станции, заявил в интервью AP на борту патрульного самолёта командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон К. Акилино. По его словам, цель Америки в регионе — «предотвратить войну», но если сдерживание не сработает, вторая задача — «быть готовым сражаться и одержать победу».

Пекин «полностью милитаризовал» по меньшей мере три искусственных острова, которые он создал на спорной территории в Южно-Китайском море. Об этом в эксклюзивном интервью Associated Press в субботу 19 марта заявил командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Джон К. Акилино.

По словам адмирала, на указанных островах были размещены противокорабельные ракетные комплексы, ЗРК, лазерная аппаратура и устройства для создания помех, а также истребители. Акилино обратил внимание, что подобные «враждебные действия» со стороны китайской армии идут вразрез с предыдущими заверениями председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин не собирается превращать свои искусственные острова в военные базы.

«На протяжении последних 20 лет со стороны НОАК (Народно-освободительной армии Китая. — ИноТВ) мы наблюдаем самое масштабное наращивание военной мощи со времён Второй мировой войны. Они усовершенствовали весь свой потенциал, и такое активное вооружение оказывает дестабилизирующее воздействие на регион», — отметил адмирал.

По данным Associated Press, на момент публикации статьи Китай никак слова Акилино не прокомментировал. Официально Пекин настаивает, что вся его военная деятельность носит исключительно оборонительный характер и направлена на защиту «суверенных прав» страны. Тем не менее, как подчёркивает агентство, КНР в течение нескольких лет увеличивала свои траты на армию и теперь у неё самый большой в мире оборонный бюджет после США.

Своё интервью агентству Associated Press Акилино дал на борту американского патрульного самолёта Boeing P-8 Poseidon, пролетевшего близ подконтрольных Пекину территорий в архипелаге Спратли в Южно-Китайском море. В ходе патрульной миссии китайская сторона неоднократно предупреждала самолёт, что он зашёл на территорию КНР, и требовала её покинуть. Но это не смутило экипаж P-8 Poseidon, и пилот американского самолёта ответил, что осуществляет «законную военную деятельность за пределами воздушного пространства любого прибрежного государства».

С самолёта, летевшего на высоте 4,5 тыс. м, на некоторых китайских искусственных островах можно было заметить нечто похожее на «маленькие города» с многоэтажными зданиями, складами, ангарами, морскими портами, взлётно-посадочными полосами и белыми круглыми конструкциями, которые адмирал Акилино назвал радарами, отмечает Associated Press. В районе рифа Файери-Кросс на якоре стояли более 40 неидентифицированных кораблей.

Как прокомментировал американский адмирал, строительство ракетных арсеналов, ангаров, радиолокационных станций и прочих военных объектов на трёх рифах Мисчиф, Суби и Файери-Кросс, похоже, уже завершено. И пока неясно, будет ли Китай продолжать обустраивать военную инфраструктуру на других территориях.

«Функция этих островов заключается в том, чтобы расширить наступательный потенциал НОАК за пределы континентальной береговой линии. Отсюда они могут поднимать в воздух истребители, бомбардировщики, плюс использовать наступательный потенциал своих ракетных систем», — заявил Акилино. Он объяснил, что любой военный или гражданский самолёт, пролетающий над спорными территориями в Южно-Китайском море, может попасть в зону поражения китайских систем, размещённых на искусственных островах, поэтому милитаризация этих территорий так опасна.

Чтобы подкрепить свои притязания практически на всё Южно-Китайское море, через которое по торговым путям каждый год проходят грузы общей стоимостью порядка $5 трлн, Пекин начал обустраивать военные базы на искусственных островах ещё около десяти лет назад. В ответ США, хотя сами не претендуют ни на какие территории, регулярно направляют в регион свои военные корабли и самолёты для осуществления «миссий по обеспечению свободы навигации» в международных водах и воздушном пространстве.

Как заверил Акилино, главная цель Вашингтона в регионе — «предотвратить войну» с помощью сдерживания и продвижения мира и стабильности с участием американских союзников. «Но если сдерживание не сработает, мой вторая задача — быть готовым сражаться и одержать победу», — добавил адмирал.