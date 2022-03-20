GT: США заблуждаются, если думают, что смогут посеять раздор между Китаем и Россией

Китай не может рисковать «самым важным и стабильным» стратегическим активом — отношениями с Россией, — идя на поводу у США в их требовании повлиять на Кремль в украинском вопросе, пишет Global Times. Как отмечает издание, именно США должны «потушить огонь, который разожгли на Украине», а не пытаться возложить это на Китай ценой его отношений с Россией.

Тесные отношения между Китаем и Россией стали бельмом на глазу США, особенно на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине. Как отмечает Global Times, по мере обострения ситуации становится ясно, что Вашингтон стремится использовать ситуацию на Украине, чтобы вбить клин между Пекином и Москвой.

В Белом доме неоднократно обвиняли Китай в том, что он не оказывает достаточного давления на Россию, чтобы остановить спецоперацию. Так, незадолго до состоявшихся переговоров американского президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон «введёт издержки» за любую поддержку, которую Пекин окажет действиям Москвы. По словам политика, Китай «обязан использовать своё влияние и защищать международные правила и принципы, которые он исповедует». Кроме того, в западных средствах массовой информации появляется всё больше материалов, в которых Пекин предупреждают о том, что рискует оказаться в изоляции, если не дистанцируется от Москвы.

Тем не менее издание называет причиной недовольства России и начала спецоперации на Украине расширение НАТО на восток. В связи с этим именно США должны «потушить огонь, который разожгли на Украине», но они требуют этого от Китая ценой нанесения ущерба китайско-российским отношениям. При этом Вашингтон даже не скрывает своего желания посеять раздор между Пекином и Москвой, подталкивая Китай осудить Россию и требуя от Китая взять на себя ответственность за «фатальную стратегическую ошибку, допущенную США и НАТО при построении так называемой европейской безопасности».

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил в понедельник, что Китай может использовать свои уникальные отношения с Россией, чтобы прекратить спецоперацию на Украине. Однако Global Times указывает на то, что Россия — крупная независимая держава и у Китая нет возможности повлиять на её решение, которое там считают вопросом «жизни и смерти».

Впрочем, если Китай действительно будет оказывать давление на Россию таким образом, который не согласуется со всеобъемлющим партнёрством стран, это лишь подорвёт китайско-российские отношения и взаимное доверие между сторонами, что станет огромным стратегическим ущербом как для Москвы, так и для Пекина. Именно этого «с нетерпением и радостью» ждут в Вашингтоне.

Там знают, что Китай не может повлиять на Россию или вынудить её что-либо сделать, но рассматривают украинский кризис в качестве отличного шанса расколоть отношения двух стран. В интересах Соединённых Штатов посеять как можно больший раздор между сторонами.

Однако Китай и Россия являются «независимыми великими державами», а не «мелкими последователями», которыми Вашингтон может манипулировать. Кроме того, Китай занимает последовательную позицию по вопросу Украины, подчеркивая, что необходимо уважать и отстаивать интересы всех сторон в области безопасности. Эта позиция исходит из собственных интересов Пекина. Так, Global Times подчёркивает, что Китай не намерен «плясать под дудку США или жертвовать отношениями с Россией в угоду требованиям Соединённых Штатов».

Также не следует забывать, что вне зависимости от того, как развиваются события на Украине, Вашингтон по-прежнему считает Пекин своим главным стратегическим конкурентом, о чём необходимо помнить китайским властям и не давать американцам ни единого шанса вбить клин в китайско-российские отношения.

Издание также указывает на то, что в течение долгого времени на Западе неверно интерпретировали связи Китая и России, полагая, что они основаны на выгоде и их легко разорвать. На самом деле, китайско-российское партнёрство выдержало испытание временем и является прочным. Global Times называет его «самым важным и стабильным» стратегическим активом Китая.