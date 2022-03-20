Politico: переговоры между Си и Байденом продемонстрировали усиление разногласий между КНР и США

Переговоры между Си Цзиньпином и Джо Байденом продемонстрировали, что разногласия между двумя странами продолжают нарастать, пишет Politico. Причём происходит это как по вопросу российской спецоперации на Украине, так и по вопросу Тайваня, говорится в статье.

Недавние двухчасовые переговоры по видеосвязи между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином выявили углубляющийся раскол между их позициями как по вводу российских войск на Украину, так и по претензиям Китая на Тайвань, пишет Politico.



Байдену не удалось убедить Си взять на себя обязательство использовать влияние Китая, чтобы положить конец действиям Москвы на Украине. Напротив, этот звонок спровоцировал со стороны китайского лидера неявную критику как предполагаемой роли США в разжигании украинского кризиса, так и предполагаемого вмешательства Вашингтона в дела Тайваня. Кроме того, Си выразил раздражение в связи с угрозами Соединённых Штатов ввести против Китая санкции, в случае если Пекин будет помогать военным усилиям России.



«Си отметил, что американо-китайские отношения ещё не вышли из затруднительного положения, созданного предыдущей администрацией США, а вместо этого сталкиваются со всё большим количеством вызовов, — говорится в сообщении китайского МИД относительно этих переговоров. — Американская сторона неверно истолковала и неправильно оценила стратегические намерения Китая».



Администрация Байдена в своём сообщении указала на то, что этот разговор подчеркнул отсутствие какого-либо существенного прогресса в движении Си к более активной и полезной роли в урегулировании украинского кризиса.



«Президент Байден ясно дал понять, какие будут последствия в том случае, если Китай окажет материальную поддержку России», — сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.



Подобная раздражительность двух лидеров говорит о том, что они исчерпали всю имевшуюся у них добрую волю, которая возникла после их виртуальной встречи в ноябре. Всё это, скорее всего, лишь укрепит политику администрации Байдена в отношении Китая, которая сосредоточена на сплочении союзников Вашингтона для противодействия китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, пишет Politico.

Сообщения, поступавшие от Министерства иностранных дел Китая всего за несколько часов до общения Си с Байденом, уже указывали на то, что любые решения, которые Китай примет в отношении украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США. Вместо этого китайское правительство, похоже, усиливает свою поддержку Москвы и выступает против действий США, направленных на то, чтобы принудить Владимира Путина остановить вооружённый конфликт на Украине.



Между тем, как отмечает Politico, отсутствие каких-либо существенных результатов в переговорах Байдена и Си заставляет усомниться в том, могут ли личные отношения, сложившиеся между двумя лидерами, ещё когда Байден был вице-президентом, действительно преодолеть глубокие разногласия между ними.